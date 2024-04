El Cadí busca un altre triomf per salvar-se

El Cadí la Seu rep avui la visita de l’Estudiantes (19.30) a la recerca de la seua tercera victòria consecutiva que li donaria pràcticament la permanència quan faltarien dos jornades per acabar la fase regular a la pista del Jairis i a casa contra el València. Les victòries de la setmana passada contra el Gran Canària –amb quatre pròrrogues incloses– i a la pista del Pajariel Bembibre, l’equip de l’At Urgell ha recuperat l’onzena posició, amb un balanç d’11-16. En altres circumstàncies això ja podria garantir la salvació, però la gran igualtat que hi ha a la part baixa fa que encara estigui tot per decidir, tal com explicava el tècnic del Cadí, Fabián Téllez. “En qualsevol altra Lliga amb onze victòries seríem més a prop del play-off que del descens en una temporada que hem de ser conscients que ha estat molt dura. Vam començar amb nou jugadores noves i, de les tres que ja hi eren, una [Montse Brotons] es va lesionar en la pretemporada per a tot el campionat. Crec que el nostre públic és conscient d’això i els últims partits han estat molt emotius amb persones de la junta i de la grada plorant”, va explicar Téllez.

El Cadí està empatat amb l’Araski (dotzè), té un triomf més que el Barça (tretzè, amb 10-17) i dos més que el Celta (catorzè) i el Gran Canària (quinzè). El cuer Bembibre ja està descendit.Per la seua part, l’Estudiantes arriba a la Seu amb l’objectiu de confirmar la presència en els play-offs pel títol. La seua jugadora més determinant, l’aler australiana Marena Whittle, porta una mitjana de més de 12 punts i 7 rebots per partit. Per la seua banda, Fabián Téllez va destacar de l’equip del Ramiro de Maeztu que “són un equip molt dur en l’un contra un i en el rebot. Castiguen molt les segones opcions i com que dominen el rebot saben treure els tirs alliberats en contraatac. És un equip al qual li agrada córrer”.