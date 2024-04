El Lleida, a retrobar-se amb el triomf a Andratx

El Lleida Esportiu afronta avui (17.00/Lleida En Joc) una difícil alhora que important visita a l’Andratx, davant del qual vol deixar enrere les seues dos últimes derrotes consecutives, contra el Torrent i el Sant Andreu, malgrat les importants baixes de Chuli, Montero i Vigário, que seran absents per molèsties.

L’última derrota davant del Sant Andreu va ser la més dolorosa per als lleidatans (0-1), ja que va provocar que l’equip andreuenc el superés a la taula i es col·loqués segon, i que la distància dels blaus respecte al líder Badalona Futur es mantingués en els cinc punts, després que precisament l’Andratx el superés a casa (0-1).Tanmateix, el tècnic blau, Ángel Viadero, va revelar ahir que l’última derrota s’ha convertit en un reforç per a la confiança de l’equip: “Durant la setmana hem vist que vam fer un partidàs i crec que hem recobrat sensacions que havíem perdut”, va reconèixer el tècnic, que veu la plantilla “totalment aïllada” del soroll extraesportiu que envolta el club i amb “una confiança que fa temps que no veia”.

A més, va afegir que “de vegades comences a centrar-te en què pots millorar, en lloc de potenciar les coses bones. Hem provat de donar-nos una treva per veure’ns bé i aconseguir aquest estat d’ànim de confiança, que és la millor manera de competir en aquest tram final”.

El conjunt blau afronta les últimes cinc jornades en tercera plaça, i més enllà del seu desavantatge respecte als primers, necessita un triomf per no caure encara més a la taula, ja que Europa i Hèrcules, quart i cinquè respectivament, persegueixen el Lleida a només un punt.

Per això, Viadero va reiterar que “cal intentar fer la nostra feina perquè encara poden passar moltes coses” i va apuntar que “espero un partit molt complicat contra un rival que competeix molt bé i que provarà de fer-nos viure lluny de la seua porteria. A més crec que caldrà ser fort en els duels i que la pilota aturada serà important”.

Malgrat que el rival arribi amb confiança després de vèncer el líder, l’equip mallorquí, onzè i tres punts per sobre del play-out, encadena quatre partits sense guanyar a casa, amb tres derrotes i un empat, i només suma un triomf com a local aquest 2024, davant del Cerdanyola (3-2).

Els rivals directes del Lleida juguen demà

Els quatre rivals del Lleida per les primeres places juguen demà. L’únic que jugarà de visitant serà el líder Badalona Futur, contra la Penya Independent (12.00), mentre que l’Europa rebrà el Manresa (12.00), el Sant Andreu l’Espanyol B (18.00) i l’Hèrcules el Saguntí (19.00).