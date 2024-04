Una altra final per al Llista

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista afronta avui (16.15/Lleida TV) una altra final en el seu camí cap a la permanència a l’OK Lliga. L’equip que dirigeix Edu Amat visita un rival directe, el Girona, que ara avantatja en tres punts i amb qui podria enfrontar en un hipotètic play-out. Per això el duel té encara més rellevància, ja que una victòria permetria al quadre llistat assegurar-se pràcticament tenir el factor pista a favor, ja que tindria sis punts d’avantatge més l’average quan només quedarien nou punts en joc. A més, els llistats volen seguir en la baralla per la salvació directa, que ara tenen a només dos punts després de la derrota d’ahir del Caldes a la pista del Barça.

És per això que Edu Amat no descarta res, i més ara que l’equip està amb bona dinàmica després d’encadenar dos victòries. “Hem passat una situació crítica, hem trencat la mala dinàmica i fa que l’equip estigui en condicions de mirar on sempre hem mirat, a la salvació directa”, assenyala el tècnic llistat, que reconeix que “és un cap de setmana molt important, la qual cosa converteix el partit de Girona en una final, en el sentit que si guanyem tindríem el factor pista gairebé assegurat en un hipotètic play-out, que això ja ens donaria tranquil·litat a falta de tres jornades, i ens permetria també tenir només un objectiu, mirar cap a dalt”.Amat també destaca la bona dinàmica que porta l’equip després de guanyar Caldes i Mataró. “Pel nostre cap no passa cap altra cosa que no sigui anar a guanyar a Girona perquè anímicament ho necessitem i per primera vegada encadenaríem tres victòries, i això ja seria molt important i serviria per reforçar que estem convertint en punts el joc que fem”, assenyala.El Llista visitarà una pista que no li és gaire propícia històricament per les seues dimensions una mica més grans del que és habitual, una situació que Amat no creu que sigui tan important aquesta vegada. “A diferència d’altres temporades enguany tenim un equip molt patinador que en una pista gran ens beneficia. Evidentment ells estan acostumats a aquestes dimensions, per la qual cosa haurem d’adaptar-nos ràpid al partit i intentar ajustar les distàncies en defensa”, apunta.