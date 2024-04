El Balàfia s'acomiada de la Superlliga 2 amb una derrota contra l'Eivissa

El Rodi Balàfia Vòlei es va acomiadar ahir de la temporada i de la Superlliga 2 perdent clarament contra el segon classificat, l’Eivissa Volley, equip que disputarà la fase d’ascens juntament amb el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, que ha acabat en la primera posició del grup. Els de Sergi Mirada van jugar el partit sabent que la següent campanya participaran en la Divisió d’Honor (tercera divisió estatal) després de la derrota la setmana passada davant del Barça Vòlei que els va condemnar al descens. En canvi, l’Eivissa es va presentar al Juanjo Garra sota mínims, sent coneixedors de la seua classificació per lluitar per l’ascens a la Superlliga.

El matx va començar igualat a causa de la plantilla justa de l’Eivissa i l’ambició dels de Sergi Mirada, que volien acabar amb una victòria davant de la seua afició. Tanmateix, en els punts finals del primer set els eivissencs van ser més precisos (22-25). Després de rebre el primer cop, els locals no es van recompondre en el segon parcial fins als cinc punts finals, quan ja estava sentenciat (15-25). En el set final diversos júniors es van estrenar i, tot i que van jugar bé, no els va valer per emportar-se el parcial de l’honor (21-25).Després del partit, l’entrenador del Balàfia Vòlei, Sergi Mirada, va valorar la temporada: “Han passat moltes coses, amb dos baixes importants que van deixar un equip amb poca experiència, però hem competit bé a casa. Ha estat un any complicat, amb un equip jove i en construcció”, va dir. Quant al futur, va declarar que “hem de fer autocrítica i mirar si podem tornar a pujar”.