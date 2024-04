A la Final Four!!!

El Vila-sana jugarà la segona Final Four consecutiva de la seua història després de remuntar ahir l’eliminatòria i tombar el vigent campió d’Europa, un Telecable Gijón que l’havia deixat sense títol l’any passat. Les del Pla van reaccionar després d’encaixar l’1-0 i dos gols a bola aturada de Victòria Porta i un altre de Luchi Agudo van acabar segellant un gran triomf (1-3), en el qual va destacar sobretot la superba actuació de la portera portuguesa Sandra Coelho.

El partit va arrancar amb el Telecable bolcat davant de la porteria del Vila-sana, que en els primers minuts es va dedicar més a defensar que a atacar. Roces i Piquero van donar els primers avisos davant dels quals va respondre molt segura Sandra Coelho, ahir de nou de titular. Dai Silva va firmar el primer acostament amb cert perill de les lleidatanes, just abans que arribés el primer gol local producte d’una badada en la sacada d’una falta. Piquero va ser la més llesta i davant de la passivitat de les del Pla, va cedir a Almeida perquè batés per alt Coelho.Se li posava molt costa amunt l’eliminatòria al Vila-sana, que ja havia de remuntar dos gols. El gol va deixar una mica descol·locades les lleidatanes, que bé van poder encaixar el segon en una acció d’Almeida. Lluís Rodero va parar el partit però la situació no va canviar, ja que a la tornada del temps mort de nou Almeida va ser molt a prop de situar el 2-0, però la portera portuguesa va estar molt segura per evitar-ho.Una jugada personal de Victòria Porta, que gairebé marca, va acabar finalment en penal, que ella mateixa es va encarregar de materialitzar i situar de nou les taules al partit. A partir d’aquí el Vila-sana va aconseguir el control i Barcons no va encertar a remuntar un servei d’una companya. La mateixa jugadora seria providencial al forçar en l’equador del primer temps l’exclusió de Lolo i la consegüent falta directa que no va desaprofitar l’especialista del quadre lleidatà, Victòria Porta, que després de deixar asseguda diverses vegades la portera asturiana la va batre elevant la bola i situant l’1-2, un marcador que igualava l’eliminatòria (4-4).Amb el desavantatge, el Telecable va pujar la intensitat i pràcticament va tancar el Vila-sana a la seua àrea en els últims cinc minuts, amb una Sandra Coelho superba. La portera lusitana va evitar el gol local en tres ocasions molt franques i al tall del descens va tenir el suport del pal, que es va creuar al camí de Sara Roces.La segona meitat va començar igual, amb el quadre de Gijón bolcat davant d’un Vila-sana molt sòlid en defensa. Però en una jugada sense aparent perill, Luchi Agudo va deixar gelat el pavelló Mata-Jove. L’argentina va agafar la bola a la seua àrea, va creuar la pista i des de la dreta va empalar per batre Hidalgo amb un fort tir que es va colar per alt, situant per primera vegada al davant el seu equip en l’eliminatòria. Un minut després, Victòria Porta va estar molt a prop del quart en una gran jugada personal. Com no podia ser de cap altra manera, el Telecable va reaccionar immediatament i va tornar a tancar el Vila-sana a la seua àrea, però les de Rodero continuaven mostrant una gran solidesa defensiva i amb una Coelho magistral. La lusitana ho va parar tot i va amargar l’existència a les asturianes, que es van veure impotents. La portuguesa es va lluir davant dels tirs d’Ana Catarina i Roces i va evitar gairebé a boca de canó la rematada de Piquero a deu minuts per al final. El setge local no va cessar i el Gijón va tenir la millor ocasió per forçar la pròrroga a tres minuts del final, gràcies a un penal forçat per Piquero. La mateixa golejadora asturiana va executar la pena màxima però Coelho va negar-li el gol i pràcticament va segellar la classificació per a la Final Four, en què el Vila-sana se les veurà en semifinals amb el Palau de Plegamans, que va golejar el Manlleu (5-0). L’altre bitllet se’l jugaran Fraga i Corunya, que van eliminar Matera i Massamá, respectivament.

Rodero: “Tenim unes jugadores i un equip tècnic per somiar”

Lluís Rodero va viure ahir una de les seues millors nits com a entrenador del Vila-sana. “Tenim unes jugadores i un equip tècnic amb els quals podem somiar”, va dir l’entrenador lleidatà, que va afegir: “Hem fet un partit molt seriós, creient sempre en el que fèiem i això que hem començat malament regalant un gol. Però el canvi a una defensa zonal els ha costat molt a elles i el sacrifici i el treball de tot l’equip, amb una Sandra Coelho immensa, ens ha donat el fruit davant de les campiones de tot, i això, malgrat que encara no hem guanyat res, té un valor afegit”, va puntualitzar el tècnic. Rodero va destacar també l’actuació de la portera portuguesa Sandra Coelho. “Crec que avui li tocava l’oportunitat a ella, però vull remarcar que confio en les dos, tenim dos grans porteres. Avui li ha tocat a la Sandra, que ha estat immensa, però és un triomf de tot l’equip”, va puntualitzar.Quant al rival en semifinals, el Palau, va assenyalar que “si vols guanyar el títol has de guanyar tothom. Hem de creure i treballar”.