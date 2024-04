Llançats cap al títol

El Lleida.net Alpicat continua mostrant la seua superioritat al grup sud de l’OK Lliga Plata i ahir va fer les delícies dels seus aficionats al pavelló Antoni Roure a l’aixafar l’Arenys de Munt per 9-1.

Els de Jordi Expósito, que continuen invictes després de 18 jornades, no van tenir rival en el penúltim classificat i tenen a un pas proclamar-se campions de forma matemàtica i, per tant, aconseguir l’ascens directe a la màxima categoria. De fet, si hagués perdut ahir el segon classificat, Lloret (va guanyar per 0-5 a la pista del Taradell), i l’Alpicat vencés la pròxima jornada, el títol ja seria un fet. De qualsevol manera, és només qüestió de temps.

Poca història va tenir el partit. El festival golejador i l’exhibició de joc dels locals en un duel va ser tan desigual de qualitat que al minut 9 ja reflectia un 3-0. El 3-1 va ser tan sols un miratge, fruit de la mateixa relaxació dels del Segrià, perquè després del gol dels visitants van encadenar sis gols més fins a deixar l’electrònic en un demolidor 9-1.Mats Zilken i Mathias Arnáez, per partida doble, els germans Miquel i Joan Ramon Serret, Vicente Soto, David Ballestero i Iago Vázquez van ser els golejadors d’un Alpicat que la temporada que ve s’enfrontarà als grans de l’hoquei patins estatal. Tota una gesta per a un club que ja va viure l’experiència amb el femení.