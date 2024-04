Reacció soferta

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida va tornar al camí del triomf després de dos derrotes, al guanyar per 2-3 en el camp de l’Andratx, en un partit amb poca acció a la primera part, però que va arrancar amb un gol d’Agüero abans del primer minut, i de descontrol total a la segona, ja que l’equip mallorquí va retallar distàncies en dos ocasions a la sortida de dos córners, tot i que no va ser capaç d’igualar els gols d’Agüero i Mateo. Els blaus, d’aquesta manera, es col·loquen momentàniament segons i a dos punts del líder, el Badalona Futur, i posen pressió a tots els seus rivals, que juguen avui. El presagi que anava a ser un duel atípic es va confirmar als 30 segons de partit, quan Bakero va lluitar una pilota a l’àrea, que va caure a Agüero al vèrtex de la petita. L’hispanoargentí va definir ras al segon pal lluny de l’abast del porter Sabater per marcar el gol més matiner de la temporada i carregar de confiança l’equip lleidatà (0-1). Poca més història van tenir els primers 45 minuts, a part d’un avís mà a mà de Bakero davant del porter que va ser invalidat per mal servei de meta d’Iñaki, que l’havia assistit amb una passada llarga. L’Andratx, per la seua part, només va generar dos faltes enganxades al vèrtex de l’àrea que no van trobar porteria.

El segon temps va arrancar similar al primer, però la resta no hi va tenir res a veure. A la primera arribada del Lleida, al 50, Bakero va descarregar de cara perquè Agüero, des del punt de penal, establís el 0-2, després d’una altra bona combinació amb el que ahir era la seua parella a la punta d’atac, davant la baixa de Chuli, que s’afegia a les de Montero i Vigário. El que semblava el gol de la tranquil·litat va significar un impuls per a l’Andratx, ja que després del 0-2 l’entrenador local va moure la banqueta i va introduir els davanters Garry i Flaqué, que van canviar el partit.Passada l’hora de duel, l’Andratx va treure un córner que va ser rematat per Kevin, que Flaqué va acabar introduint a la porteria per donar emoció al partit (1-2) i destapar la dificultat del Lleida per defensar a pilota aturada. Just després, Quadri hauria pogut fer el gol de la temporada, ja que va robar una pilota a la frontal de la seua pròpia àrea i, abans d’arribar al cercle central, va disparar al veure Vicenç avançat. Tanmateix, el porter va treure la pilota amb el peu a un metre de la línia de gol. En el 73, el Lleida va tornar a colpejar, després d’una genialitat de Mateo que, a la frontal de l’àrea, va salvar l’entrada d’un defensor tirant-li un barret amb l’esquerra i va enganxar una volea amb la dreta que va significar l’1-3. El cert és que l’alegria va durar molt poc per als de Viadero, que van veure com a la jugada següent l’Andratx tornava a castigar-los amb la seua arma més temuda: un córner magistralment servit perquè, una altra vegada en l’àrea petita, Flaqué només hagués de posar el cap per tornar les esperances als locals (2-3). A partir d’allà, el Lleida va saber resistir amb solidesa els bombardejos en forma de centrades de l’Andratx, que va acabar amb un home menys.

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va declarar que “tots els jugadors han estat genials, hem hagut de fer canvis per reinventar-nos i els jugadors de refresc han aportat molt. Malgrat els gols encaixats, crec que els defenses també han estat molt bé en un partit difícil de controlar a causa de les dimensions del camp”.

El càntabre va afegir que “ha estat una victòria molt treballada malgrat no haver tingut el partit controlat, que és el que nosaltres volem. Tot i així, el triomf era molt necessari, per la qual cosa podem estar satisfets de la feina feta”. Viadero també va destacar la importància de tenir una plantilla llarga en aquestes alçades de la Lliga: “Els reforços d’hivern ens han anat fenomenal, en dies com els d’avui ens han estat molt útils a causa de les baixes notables que teníem”, va sentenciar.Per la seua part, Jon Bakero va afirmar que “cal donar molta importància a aquest triomf. No és gens fàcil guanyar com a visitant i menys un rival com l’Andratx. Avui hem d’estar molt orgullosos com a equip i anar a totes a les quatre finals que ens queden”.Finalment, el bigolejador ahir, Juan Agüero, va afirmar que “l’equip necessitava molt aquesta victòria perquè veníem d’una derrota molt dolorosa davant del Sant Andreu. Nosaltres sabíem que havíem jugat bé però no vam guanyar, i haver-ho fet avui ens ha donat molta moral perquè l’equip no es podia ensorrar i ens hem emportat els tres punts”. “Valorem molt el suport de l’afició, estem molt agraïts i els demanem que continuïn confiant”, va concloure.