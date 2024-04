Remuntada de prestigi

L’Atlètic Lleida va aconseguir ahir una remuntada de va prestigiar al camp de la Guineueta (1-4), després d’una segona part en la qual va ser molt superior i es va poder reposar de l’1-0 amb el qual va acabar la primera meitat. El conjunt de Xavi Bartolo encadena així cinc partits invicte i es consolida en els llocs de play-off, ja que ara puja provisionalment a la quarta plaça, cinc punts per sobre del Valls, setè i primer equip fora de la promoció, que jugarà avui (12.15) davant del Figueres.

El primer temps va ser clarament de tempteig, davant d’un rival de la zona baixa i que afrontava el partit amb moltes baixes. Les ocasions van ser poques abans del descans, i les més clares les va tenir l’equip barceloní a pilota aturada. En el minut 31, la Guineueta va enviar una falta directa al travesser i, en el 42, l’equip local va aprofitar un altre llançament de falta per avançar-se en el marcador, servint ràpid un llançament a la frontal perquè, amb la defensa desprevinguda, Álex Sánchez batés Puiggròs (1-0).Amb desavantatge en el marcador, l’Atlètic Lleida va fer un canvi radical després del descans i va començar a crear ocasions a preu fet per intentar capgirar el partit. Tot just sortir, Bayona i Konu van tenir dos ocasions clares, que l’equip local va contrarestar amb una altra de ben aturada per Puiggròs al 48. L’equip del Segrià va continuar assetjant la porteria rival, amb intents de Villote i Youssef, que no va trobar el gol malgrat intentar-ho amb insistència. Finalment, l’empat va ser obra d’Ángel, al 59, que va definir una gran combinació amb un xut des de la frontal que va acabar a l’escaire (1-1). Només tres minuts després, Bayona va anotar l’1-2, amb un gran cop de cap bombat que també es va colar per l’escaire.El conjunt lleidatà va mantenir el domini en el joc, sense permetre la reacció del rival, i va poder engrandir la renda amb un penal al 74. Youseff es va encarregar de llançar-lo i el va fallar, però Ángel va estar atent al rebot per caçar-lo i anotar l’1-3. La gran segona part de l’equip de Xavi Bartolo va estar premiat amb un gol més, obra de Miquel Graells, que va definir bé un mà a mà (1-4).

Bartolo: “Ha estat un partit amb dos cares i un resultat merescut”

El tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavi Bartolo, va declarar que “ha estat un partit amb dos cares molt diferents, però crec que el resultat ha estat merescut”. “A la primera part tot ha estat molt igualat, amb un joc directe del qual costa molt sortir, perquè tot es basa en pilotes llargues i que cometis algun error. En un d’aquests errors ens han marcat, però tenia confiança que érem superiors i que a la segona part, si aconseguíem que tingués dinamisme, les nostres opcions apareixerien”, va afegir el tècnic. A més, va apuntar que “quan hem capgirat el marcador el partit ha quedat gairebé definit, perquè ells han perdut empenta”.