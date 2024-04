El Robles cau en el seu últim desplaçament de la temporada

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Robles Força Lleida va caure ahir derrotat a la pista del Sevilla (65-60), en el seu últim partit fora de casa de la temporada. Les lleidatanes van tenir el triomf a les mans en els últims segons, però no van estar encertades i van acabar encaixant una derrota que els deixa sense opcions d’acabar el curs amb un balanç igualat entre victòries i derrotes.

El partit va començar amb un equip local molt ambiciós, mentre que el Robles es va mostrar molt dubitatiu, per la qual cosa va anar a remolc tot el duel. Al final del primer quart va tenir una reacció i es va situar a un punt del Sevilla (14-13). El segon quart va transcórrer igual, amb una mala arrancada lleidatana i una reacció final que va portar el partit al descans amb 33-29.A la segona part l’equip lleidatà va fer un pas endavant, i a través de Pilar Comella van aconseguir fins i tot posar-se davant en fins a dos ocasions, però va ser un simple miratge, ja que després d’això les locals van tornar a donar un cop sobre la taula i van posar terra pel mig. En l’últim parcial, el partit es va posar molt més físic i a les lleidatanes els va faltar picardia, ja que van entrar de ple en la trampa de les sevillanes. Tot i així, a falta de 10 segons, estaven quatre a sota i tenien la possessió a favor, però no la van aprofitar (65-60).El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va declarar que “el triomf s’ha escapat per petits detalls. Hem fet un bon treball, però quan ens hem atansat la lectura ha estat dolenta”.