Vilarrubla cedeix l'avantatge i avui es juga el bitllet a París

Núria Vilarrubla es jugarà avui la presència en els Jocs Olímpics de París i ho farà en un cara a cara amb la donostiarra Miren Lazkano. La que avui quedi davant a la prova de caiac cros aconseguirà el bitllet per a la cita olímpica de l’estiu, una situació que la urgellenca ja va viure el 2020 per acudir als Jocs de Tòquio. Llavors va ser contra la irundarra Klara Olazabal, que va derrotar en l’última prova del selectiu disputat al Parc de l’Olímpic del Segre de la Seu per convertir-se en la primera piragüista nascuda a Lleida que disputava uns Jocs Olímpics.

Vilarrubla, que ho tenia tot al seu favor per assegurar-se el bitllet per a París després d’aconseguir tres zeros en el selectiu disputat a la Seu la setmana passada, va perdre tot l’avantatge després que la seua única rival guanyés les tres mànegues puntuables de canoa celebrades al canal occità de Pau. Lazkano ja va ser la millor a la prova de divendres i ahir va guanyar tant la semifinal com la final de C1, quedant la urgellenca segona. Ara les dos estan igualades i hauran de desempatar avui en la prova de caiac cros. La que quedi davant serà la que s’emporti la grossa de ser a París 2024.

Pel que fa a la resta de modalitats, Maialen Chourraut i Pau Etxaniz es van assegurar el bitllet olímpic en K1. La triple medallista olímpica, que afrontarà els seus quarts Jocs, va guanyar finalment la batalla davant la jove pontsicana Laia Sorribes, que ahir va vèncer en la semifinal però no va poder arrabassar la posició a Chourraut, que va quedar davant a la final. L’única plaça que ja estava adjudicada era la de C1 masculí, en poder del lleidatà Miquel Travé.