Doble victòria lleidatana al Català de Bellpuig

El Circuit de Catalunya de Bellpuig va recuperar ahir l’activitat motociclista amb la disputa de la segona prova puntuable per al Campionat de Catalunya de grans de motocròs, que va congregar uns setanta pilots repartits en vuit categories, en dos de les quals van triomfar pilots lleidatans.

Adrià Monné, del Moto Club Segre i campió d’Espanya sub-18 els dos últims anys, no va donar cap opció als seus rivals i es va imposar en les dos mànegues d’MX2, sumant un total de 50 punts, davant de Marcos Panzano i Aniol Molas, aquest últim del mateix club. Per la seua part, Sergio Castro es va emportar el triomf en MX Elit, també al vèncer en les dos mànegues i superar Nil Arcarons, del club amfitrió, que manté el liderat del certamen amb només dos punts d’avantatge sobre Castre.Pel que fa a la resta de categories, les victòries van ser per a Aleix Díaz (MX1), Bruno Miró (MX 125), Jordi Galera (MX sub-18), Ramon Brucart (MX3), Jordi Redon (MX5) i el veterà Iván Cervantes (MX4), excampió del món diverses vegades d’enduro i que corre amb llicència del Moto Club Segre.