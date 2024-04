El 'Gasol 33' ja és etern

Els Memphis Grizzlies van retirar a dalt de tot del FedExForum i per a l’eternitat el dorsal 33 que va defensar durant 11 temporades Marc Gasol, el millor jugador de la història de la franquícia nord-americana. El mitjà dels Gasol va voler un homenatge compartit amb els seus amics i excompanys als Grizzlies Mike Conley, Tony Allen i Zach Randolph, que van marcar una era amb la jove franquícia i se’ls va conèixer com els Core 4.

Els aficionats que van acudir a la matinada de dissabte a diumenge al pavelló no només van treure de l’armari les samarretes antigues de Gasol, sinó que van desempolsegar banderoles i cartells de l’època més gloriosa del club. El 33 de Gasol es va unir al sostre del FedExForum de Memphis al 50 de Randolph, que va ser retirat el desembre del 2021. Els Grizzlies van voler esperar que el de Sant Boi deixés el bàsquet per penjar el seu 33, un pas que va fer el gener passat després de les seues últimes dos campanyes al Girona, del qual és president i que va ascendir a la Lliga ACB.A la cerimònia va acudir la família Gasol al complet, també el seu germà gran, Pau, que va jugar per als Grizzlies set temporades abans que els de Memphis el traspassessin a Los Angeles Lakers a canvi dels drets de Marc. Entre els dos van posar el cognom Gasol a Memphis durant 18 campanyes seguides, una autèntica dinastia en una ciutat que es va convertir en casa seua.Un Marc Gasol visiblement emocionat va agafar el micròfon i, amb la seua esposa i filles al costat, es va adreçar als aficionats de Memphis, molts amb la samarreta amb el seu nom, per agrair-los “l’amor constant” rebut per la ciutat. Després de reproduir un emotiu vídeo de cinc minuts a les pantalles del pavelló i que Gasol es dirigís als fans, la cerimònia va entrar en el moment cúspide. Amb fum, música i foc, un gegantí dorsal amb el Gasol 33 va aparèixer a la pista al costat del jugador i va començar a alçar-se cap al sostre davant de la mirada del pivot de Sant Boi. Va ser el moment que tothom que havia anat al partit per recordar temps passats i millors estava esperant. A partir d’ara ningú més en la història dels Grizzlies no podrà lluir el 33 de Marc Gasol.