Javier Lozano guanya la Backyard de Guissona

L’organització de la primera Backyard de les Terres de Lleida a Guissona, una carrera en bucle d’origen nord-americà que consisteix a cobrir durant una hora un circuit de 6,7 quilòmetres, ja sigui corrent o caminant, tantes vegades com sigui possible i amb sortides cada hora fins que només quedi un corredor dret, va ser tot un èxit. La prova, una de les quinze que es disputen a Espanya puntuables per al Campionat del Món de l’especialitat i una de les tres en territori català, se la va adjudicar el corredor de Tarragona Javier Lozano. Va recórrer un total de 187,7 km en 28 hores, sent segon l’empresari i músic de Bellpuig Francesc Saladrigues que, als seus 52 anys, va completar 181 km en 27 hores. Saladrigues és corredor del club Xafatolls de Mollerussa, i va rematar la jornada amb música. Així, a tall de curiositat, a les 12.00 sortia de Guissona i a les 16.00 actuava a Calaf amb la banda d’Igualada com a contrabaixista.

En total hi van participar 190 atletes dels quals es pot destacar dos corredors de Guissona, Mario Georgiev, que en 16 hores va recórrer 107 km, i David Puig que va córrer 15 hores per assolir els 100 quilòmetres. Cal destacar també les atletes catalanes Vanessa Moreno i Margarita Mateu, que van tancar la seua tanda a mitjanit després de recórrer més de 90 km quan només quedaven 15 atletes en carrera.És la primera vegada que s’organitza un muntatge d’aquest format a Lleida, amb un itinerari dissenyat pel Centre Excursionista de Guissona (CEG) que recorria el camí de Cornudella, l’antic palau de Fluvià i el parc de les Fonts de l’Estany. Val a destacar l’esforç de membres de l’organització del CEG com Jordi Ribera, Anna Pla, Jessica Gómez Valero, Ferran Garcia i José Luis Pérez; i per l’ajuntament Aida Santesmasses i Adrià Sánchez, que van estar durant 28 hores al peu del canó controlant el recorregut i donant suport als atletes. La iniciativa va comptar amb el suport de diverses entitats i empreses locals, a més dels Geganters i la Colla Castellera els Margeners.