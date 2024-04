Núria Vilarrubla es queda fora dels Jocs, on sí que serà Miquel Travé

La lleidatana Núria Vilarrubla no participarà aquest pròxim estiu en els Jocs Olímpics de París al perdre ahir la batalla amb la donostiarra Miren Lazkano, que al final es va emportar la plaça que quedava pendent per adjudicar de canoa. La palista de la Seu d’Urgell, que va ser olímpica la passada cita de Tòquio 2020, es va quedar a 16 centèsimes de repetir la gesta de fa quatre anys, quan va obtenir la plaça en l’última prova del selectiu de la Seu. D’aquesta manera, les quatre places espanyoles per a la cita olímpica parisenca seran per al lleidatà Miquel Travé, que ja va obtenir el bitllet la setmana passada en el selectiu celebrat al Parc del Segre, i Miren Lazkano, ambdós en C1, i els bascos Maialen Chourraut i Pau Etxaniz, en K1.

L’última jornada del selectiu nacional disputat al canal francès de Pau també era valedora per a la segona Copa d’Espanya d’eslàlom, i en la prova de caiac cros van brillar diversos lleidatans. Manel Contreras, del Cadí Canoe Kayak, va ser el més destacat a l’aconseguir la victòria en la categoria sènior davant del gallec Manuel Ochoa, mentre que Miquel Farran, del Nàutic Mig Segre de Ponts, va ser quart a la final. En júniors, l’urgellenc Jan Vicente es va classificar en segona posició, darrere de l’irundarra Oier Díaz, i en dones hi va haver doble podi lleidatà, amb Anna Simona a la segona posició i Jana Planes a la tercera, en una prova dominada per la donostiarra Haizea Segura.