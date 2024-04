La quinzena edició de la Marxa Popular del Segrià va tornar a ser un any més tot un èxit de participació al congregar més d’un miler de persones, que van completar un dels tres recorreguts proposats per l’organització: 11, 15 i 23 quilòmetres.

L’Associació Atlètica Km0 Ponent va programar circuits que transcorrien per paratges de l’horta de Lleida, com ara Rufea, i també per zones com la Timoneda d’Alfés.