La selecció catalana torna amb golejada a Paraguai

La selecció catalana femenina va tornar a la competició cinc anys després del seu últim partit i ho va fer per la porta gran, amb una golejada contra Paraguai (5-1) en un Municipal de Palamós que va mostrar una gran imatge amb 3.351 espectadors per presenciar un partit que també va tenir un vessant solidari, ja que els 6.336 euros de recaptació de les entrades van ser destinats al projecte solidari Guapes i Valentes de la Fundació Oncolliga Girona, que dona suport a les dones que tenen càncer.

La jugadora de l’AEM Meri Martorell va entrar al xoc en el descans i va disputar tot just 25 minuts com a extrem en el seu debut amb el combinat català, amb només 19 anys, en els quals va estar a punt de marcar un gol i va entregar una assistència a Fatou Kanteh en el quart gol.Des d’un inici, l’equip de Xavi Llorens va ser molt superior a l’equip sud-americà, que també comptava amb les dos exaemistes Dulce Quintana i Tania Riso com a titulars. Després d’una primera ocasió de la paraguaiana Chamorro –amb un xut al pal–, Arola Aparicio va obrir el marcador al minut 16 (1-0). Passada la mitja hora, Baudet va fer el segon, culminant una gran combinació a l’àrea (2-0), i abans del descans Llompart va fer el 3-0. Després del descans, Rebeca va retallar distàncies (3-1), però l’equip català no va donar opció a la reacció i va completar la golejada amb gols de Fatou i Losada (5-1).