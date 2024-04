El Tàrrega torna a guanyar a casa un any després

Tàrrega

El Tàrrega va aconseguir, al cap de gairebé un any, una victòria al Joan Capdevila a l’imposar-se (2-1) al Castellar, en un partit en el qual els blaugranes van tornar a ser un equip competitiu des del principi fins al final del temps reglamentari. Els de David Giménez, després de tota la primera volta del campionat i cinc jornades de la segona, van aconseguir la primera victòria com a locals gràcies a dos gols, un de Lluc en el minut 2 i un altre de Juanjo en el 78, en un xoc pletòric davant d’un Castellar que mai no va abaixar els braços.

Lluc va avançar el Tàrrega en el minut 2 amb una rematada al segon pal després d’una passada de Julián. Cinc minuts després una jugada per la banda dreta del Castellar va acabar amb un gol de López. Amb l’empat a un va acabar una intensa i disputada primera part en la qual els blaugranes, ahir de groc, van tenir les millors ocasions per desfer la igualada, i el Castellar per la seua part, va disposar també d’una ocasió per posar-se per davant al marcador que va desbaratar Joaquín.A la segona part, el Tàrrega va controlar el joc i va saber crear perill davant de la porteria visitant. Després de moltes aproximacions va arribar la millor jugada del partit en una galopada colossal de Lluc per la seua banda fins a arribar a la línia de fons i des d’allà va servir a Juanjo que, entrant sol al segon pal, va marcar a plaer el definitiu 2-1 que donava una important victòria al Tàrrega en la lluita per eludir el descens.Al finalitzar l’encontre, David Giménez, entrenador del Tàrrega, es va mostrar satisfet amb el triomf: “Ja ens tocava. Aquesta victòria premia l’esforç de tots.” Sobre l’equip, Giménez va explicar: “Aquesta victòria és un pas endavant. L’equip ho ha donat tot. Amb aquesta actitud mai no és tard per intentar aprofitar les nostres possibilitats fins al final.”