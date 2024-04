Victòria crucial

El Finques Prats Lleida Llista va fer ahir un pas més cap a l’anhelada permanència després de golejar 2-6 un rival directe, el Girona, en un gran partit coral i de gran efectivitat ofensiva. Amb aquest triomf, el tercer consecutiu, i a falta de només tres jornades per acabar la fase regular, els llistats s’asseguren pràcticament el factor pista en un hipotètic play-out i se situen a només dos punts de la salvació directa que marca el Caldes.

El Finques Prats Llista va sortir decidit des del primer segon a buscar la victòria, sabedor que aconseguir-la el mantenia amb totes les opcions obertes de salvar-se de forma directa. Aragonès va ser qui més a prop va estar de trencar el 0-0 inicial abans que Nico Ojeda, als sis minuts, anotés el primer gol amb un fort tir des de mitja distància.Poc va durar l’alegria al conjunt d’Edu Amat, que va encaixar l’empat mig minut després en una rematada a la mitja volta d’Aguirre que superava per alt Javi Sánchez. El partit era un intercanvi de cops i en un Folguera tornava a posar en avantatge els llistats al culminar un contraatac conduït per Ojeda. El de Bell-lloc va recollir l’assistència, va driblar Llaverola i va marcar a porta buida per situar l’1-2.El Girona va tornar a la càrrega i va encadenar dos accions que a punt van estar d’acabar en gol. Primer el francès Matthieu, amb certa fortuna, va enviar la bola al pal, i superat l’equador de la primera meitat era Biel Nadal el qui provava fortuna des de mitja pista i Javi Sánchez, en l’estirada, a punt va estar d’introduir-se la bola a la seua pròpia porteria. Nadal ho va provar de nou des de la llarga distància, igual que Domènech, que va enviar la bola al travesser al minut 21. En la jugada posterior va ser Aragonès el que va tenir una immillorable ocasió per incrementar el compte, però Llaverola va aturar el fort tir del barceloní.La insistència gironina va tenir el premi del gol a dos minuts del final en un altre cacau de Domènech, aquesta vegada des de la seua pròpia pista, que Aguirre va aconseguir desviar just per descol·locar Javi Sánchez i restablir de nou les taules. El Llista va pressionar en els dos minuts finals a la recerca del tercer i Moncusí a punt va estar de marcar, però Llaverola va exhibir els seus reflexos amb 48 anys. I quan semblava que el marcador ja no es mouria abans del descans, una cessió de Paiva l’aprofitava Aragonès que, d’un potent tir, situava una altra vegada en avantatge als seus.A l’inici de la segona meitat, el Girona va sortir més ficat en el partit i Javi Sánchez va haver d’anar a totes en més d’una ocasió per evitar el gol de l’empat, sobretot en un tir d’Aguirre que va treure in extremis. Els lleidatans es van treure de sobre la pressió i Nico Ojeda va tenir una immillorable ocasió per fer pujar el 2-4, però va topar de nou amb un gran Llaverola, que uns segons més tard res no va poder fer per evitar el gol, amb una mica de sort, de Jordi Badia, que elevava l’avantatge a dos gols. En ple domini llistat, Ojeda entrava en l’àrea i Matthieu li va picar amb l’estic, una acció que li costava l’exclusió i el penal. Moncusí va ser l’encarregat d’executar la pena màxima i Llaverola negava el gol al jove davanter llistat. Per sort, el Finques Prats va aprofitar la superioritat numèrica i als pocs segons Ojeda, en una gran acció personal, pràcticament sentenciava el partit amb el cinquè gol. Ja amb el partit resolt, Moncusí arredonia la golejada en el partit més sòlid del Llista en el que va de temporada.

“L’objectiu ara ha de ser mirar cap a dalt i ser ambiciosos”

Edu Amat, tècnic del Llista, estava ahir més que satisfet, no només per la victòria, que era crucial, sinó també per la imatge que va oferir l’equip. “Hem fet un partit molt seriós, els jugadors han tingut molt pocs moments de desconnexió, i això és el que em fa estar més satisfet, aquesta sensació que durant gairebé els 50 minuts hem sabut fer el que tocava. A més, ha vingut acompanyat per l’encert davant de porteria en moments molt importants, com el gol que ens donava l’avantatge en el descans”, va assenyalar.“Teníem un objectiu molt clar que era que no es posessin davant en el marcador i intentar que quan manéssim nosaltres, allargar l’avantatge. No aconseguir-ho a la primera part ens ha generat estrès a l’inici de la segona, però hem sabut reconduir la situació”, va apuntar Amat, que ara vol mirar cap a dalt. “Era una jornada clau i amb els resultats que s’han donat, el nostre objectiu en les tres jornades que queden ha de ser el de mirar cap a dalt i ser ambiciosos”, va sentenciar l’entrenador llistat.