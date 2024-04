El Lleida treu la samarreta retro de l'ascens a Primera

El Lleida Esportiu va anunciar a primera hora d’ahir per sorpresa el llançament d’una samarreta especial, al preu de 60 euros, en commemoració del 30 aniversari de l’ascens a Primera el 1993. L’èxit entre l’afició va ser tal que pràcticament tot l’estoc, aproximadament de 300 samarretes, a la botiga oficial del club es va esgotar durant les tres hores i mitja d’atenció al públic (de 10.00 a 13.30), malgrat que l’anunci es va produir passades les 10.00. De fet, la venda era reservada exclusivament a abonats durant ahir, avui i demà, i només de forma presencial –i la venda al públic general havia d’obrir-se dijous– però molts d’ells ja no podien adquirir samarretes de la seua talla quan van acudir a la botiga.

Per aquesta raó, el club ja ha demanat una altra remesa de samarretes i, segons van explicar alguns aficionats, avisarà els socis que es van atansar a les oficines quan arribin samarretes de la seua talla per poder comprar-ne. Chuli va ser escollit com la imatge de la campanya, en la qual apareix amb la samarreta, pràcticament idèntica a la de l’ascens a Primera del 1993, amb les tres ratlles de la marca Adidas en una màniga, el logotip de la marca en el centre, acompanyat per una inscripció amb el text “1993-2003. 30 anys de l’últim ascens a Primera”.

A més, l’andalús també es va atansar a la botiga durant la venda. Tant el disseny com la proposta van tenir una gran acceptació a les xarxes socials, encara que alguns abonats van criticar la precipitació a l’hora d’anunciar l’inici de la venda, perquè majoritàriament no els va permetre atansar-se a les oficines per comprar-ne, i el poc nombre de samarretes, davant del previsible èxit de vendes, que es va confirmar al cap de poques hores. La previsió del club és que l’equip llueixi la samarreta especial en el partit d’aquest diumenge (12.00) al Camp d’Esports, corresponent a la jornada 31 davant de la Penya Independent.