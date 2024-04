La plantilla del Vila-sana torna de Gijón intoxicada

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plantilla del Club Patí Vila-sana, que dissabte va aconseguir de forma brillant la classificació per disputar per segona temporada consecutiva la Final Four de la Champions League al derrotar el Telecable Gijón (1-3 i 4-5 en el global), va tenir una tornada a Lleida d’allò més moguda per culpa d’una intoxicació alimentària que va afectar gairebé tot l’equip. Fins a set jugadores, Sandra Coelho, Anna Salvat, Laura Barcons, Flor Felamini, Victòria Porta, Judit Ortega i Gime Gómez, així com el tècnic Lluís Rodero i el fisioterapeuta Adrià Ros, van quedar afectats per algun aliment en mal estat que van ingerir al dinar o el sopar de dissabte, el dia del partit. Només Luchi Agudo, Dai Silva, Sara Planella i Maria Porta, que no va jugar a l’estar lesionada, es van salvar, així com la resta de l’expedició, entre membres de l’staff tècnic i directius que també estaven allotjats al mateix hotel i van prendre el mateix menú.

“Creiem que va ser una salsa de tomata que ens van donar amb la pasta del menjar o l’arròs del sopar. Hem parlat amb l’agència i amb l’hotel per avisar-los del que ha succeït”, va explicar ahir el president del club, Ramon Porta, que no pensa prendre cap mesura. “És l’hotel al qual sempre anem quan ens toca jugar a Gijón i sempre ens han tractat molt bé, i hi continuarem anant”, va afegir Porta, que va reconèixer que el viatge de tornada va ser mogut. “Una hora i mitja abans d’arribar a Vila-sana cada deu minuts havíem de parar perquè un o un altre vomités”, explica.Dels nou afectats, només la portera internacional Anna Salvat va haver d’acudir diumenge a la nit a urgències de l’Arnau de Vilanova, on li van diagnosticar una gastroenteritis. A causa d’això, es va cancel·lar l’entrenament d’ahir, però s’espera que avui totes les jugadores puguin exercitar-se.