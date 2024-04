Téllez seguirà al Cadí

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fabián Téllez continuarà dirigint el Cadí la Seu la pròxima temporada. El tècnic barceloní va firmar l’estiu passat per una campanya i una altra d’addicional, supeditada que l’equip aconseguís la permanència, objectiu que es va aconseguir precisament dissabte passat de forma matemàtica. “Amb la salvació assegurada tinc l’opció de seguir i seguiré, perquè la sintonia que hi ha amb el club és excel·lent i tots anem a l’una”, va dir ahir a SEGRE el mateix Téllez.

El tècnic barceloní ja fa mesos que treballa en el futur i té clar que una de les premisses serà “catalanitzar” la plantilla. “Volem tenir més jugadores catalanes, que saben el que és competir des dels dotze anys, i això és un tret diferencial, perquè fitxar jugadores d’altres comunitats no és el mateix que fer-ho de Catalunya, on hi ha molts més clubs de formació”, va explicar Téllez. Va afegir que “tot el que estem mirant va en aquesta línia, perquè no podem fitxar una jugadora contrastada perquè no la podem pagar, ni tampoc una jove que acaba d’explotar perquè el seu agent la voldrà col·locar als equips grans”, va dir.

També va avançar que “tenim operacions molt avançades perquè fa gairebé tres mesos que parlem amb agents i amb jugadores que ara mateix no estan a la nostra Lliga. Tot això estava condicionat a la permanència, ara que s’ha aconseguit de forma matemàtica entrem en una segona fase”, va comentar. De la plantilla actual només dos integrants tenen contracte en vigor per a la campanya que ve, la lleidatana Anna Palma i Zoe Hernández, que es troba cedida al Gernika i el futur de la qual està en l’aire. No obstant, un dels objectius del club serà lligar la continuïtat de la capitana, Júlia Soler, una de les jugadores franquícia que han fet un salt molt gran aquesta temporada. De fet, la de Banyoles optarà al premi a la jugadora revelació de la Lliga Femenina de la temporada 2023-2024.D’altra banda, Fabián Téllez va fer una valoració de la temporada tan convulsa que ha passat, amb fins a cinc fitxatges al llarg de la Lliga. “Si les noies i l’staff no haguessin treballat com ho han fet, aquest equip estaria descendit des de fa diverses setmanes. No crec que hi hagi cap altre equip a la Lliga que en els últims deu anys hagi passat per tants canvis com el nostre”, va reconèixer.