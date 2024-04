El Barça visita avui el PSG, al qual Xavi veu “favorit”

El Barça visita avui el París Saint-Germain al Parc dels Prínceps (21.00/ Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+), en l’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, en un duel ple d’emoció per a un Barça que no ha estat en aquesta fase els últims tres anys i que s’enfronta al PSG de Luis Enrique Martínez, d’Ousmane Dembélé i d’un Kylian Mbappé que de moment continua sent el Príncep del parc parisenc.

Matx important a la Champions i nervis a can Barça. Una sensació que feia anys que no es vivia després de dos eliminacions consecutives en fase de grups i, tres campanyes enrere, una derrota en els vuitens de final contra, precisament, el PSG, que ara torna a creuar-se en el seu camí. Amb una il·lusió renovada per la recuperació a la Lliga, el tècnic blaugrana Xavi Hernández va assegurar que el PSG surt com a favorit en l’eliminatòria. “Penso que ells són els favorits, però no ho dic com una estratègia. És una realitat, ens van prendre aquest estiu Dembelé, s’han gastat molts diners aquests anys i tenen l’objectiu de guanyar la Lliga de Campions. El nostre és diferent, ja fa dies que dic que som un equip en construcció”, va dir el de Terrassa. En aquest sentit, va contradir el tècnic rival, Luis Enrique, que havia assegurat que el favorit era el Barça perquè havia guanyat la Lliga de Campions en cinc ocasions, per cap el PSG. “Però l’última la vaig aixecar jo”, va dir l’excapità blaugrana, que va penjar les botes el 2015 després d’aixecar el trofeu europeu amb Luis Enrique a la banqueta.Malgrat això, Xavi va assegurar que afronten el duel “amb il·lusió”, després de quatre anys sense arribar fins als quarts de final i “en el millor moment de la temporada”. A més, es va desfer en lloances cap a Luis Enrique i no va entrar en el debat sobre qui dels dos representa millor l’esperit del Barça, després que el tècnic del PSG digués que és ell. “No hi ha polèmica, tenim bona relació personal. Els dos busquem el mateix”, va concloure.

França reforça la seguretat per amenaça jihadista

França va a reforçar “considerablement” les mesures de seguretat per al partit arran de les amenaces d’Estat Islàmic (EI) d’atemptar contra la Lliga de Campions, va anunciar ahir el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin.En unes declaracions a la premsa, Darmanin va assenyalar que hi ha hagut “una amenaça feta pública per part d’Estat Islàmic”, per la qual cosa ha demanat a la Prefectura de la Policia “reforçar els mitjans de seguretat considerablement”, encara que no va detallar com serà el reforç. EI va publicar un vídeo en el qual amenaça d’atemptar contra els estadis en els quals es disputen els partits d’anada de quarts de final: Parc dels Prínceps a París, Emirates Stadium, Wanda Metropolitano i Santiago Bernabéu.En el PSG-Barça, les autoritats locals esperen uns 2.000 aficionats barcelonistes, encara que estimen que el partit comporta “poc risc d’incidents”, situant-se en el nivell 2 d’una escala de 5 (màxim risc). “No es tracta d’una cosa nova [amenaces d’EI], però és cert que la Lliga de Campions és un moment important en el futbol”, va explicar el ministre, que va indicar que el Govern francès ha compartit les informacions amb el Regne Unit i Espanya.

Pedri i De Jong, inclosos a la llista

Xavi Hernández espera poder comptar amb Pedri i Frenkie de Jong i han viatjat, per si de cas, a la capital francesa. A més d’ells, que formen part de la convocatòria sense comptar encara amb l’alta mèdica, també va acudir a París per acompanyar l’equip el centrecampista Gavi, que no podrà jugar en el que queda de temporada.

“Represento millor l’esperit del Barça”

L’entrenador del PSG, Luis Enrique, va reconèixer que enfrontar-se al Barcelona serà “molt especial” per a ell, i va considerar que ell representa millor l’esperit del Barça que Xavi Hernández. “Sense cap dubte jo. No és una opinió, mireu les dades”, va assegurar.

L’Atlètic rep el Borussia Dortmund

L’Atlètic s’enfrontarà avui (21.00) al Borussia Dortmund, torneig que és l’última carta per optar aquesta campanya a un títol, ja que els seus objectius a la Lliga s’han rebaixat.