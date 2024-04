El City encarrila l'eliminatòria

Reial Madrid i Manchester City van empatar (3-3) ahir a la nit en el partit d’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, en un autèntic espectacle ofensiu i de caràcter d’ambdós equips, que ajornen la decisió de l’eliminatòria a la tornada a l’Etihad, després d’un duel amb gols de Camavinga, Rodrygo i Valverde per als locals, i de Bernardo Silva, Foden i Gvardiol per als anglesos.

Els blancs van aprofitar la seua pegada a la primera part i van saber sobreposar-se al matiner gol del centrecampista portuguès, remuntant en només dos minuts. Primer Camavinga i després Rodrygo van establir l’estat d’eufòria en un Bernabéu que hi va creure. Però l’equip de Pep Guardiola no vendria la derrota barata i va saber tenir paciència, sense un Haaland neutralitzat per Rüdiger, refugiant-se en els esclats de Foden i Gvardiol en una segona part molt citizen.Amb els canvis, el Reial Madrid va millorar i va saber consolidar un 3-3, gràcies a una volea precisa i contundent de Valverde quan es fregava el minut 80. Aquest empat en un espectacle dels dos conjunts ho deixa, doncs, tot obert per a la tornada en terreny anglès dimecres vinent, 17 d’abril. La passada temporada també van empatar al Santiago Bernabéu (1-1) i el City va golejar els blancs en la tornada per 4-0.

En la seua nit europea més important en més d’una dècada, l’Arsenal es va sobreposar a les pors i als vells fantasmes de Harry Kane, un home que ha marcat quinze gols als Gunners, per escapar-se amb un empat del primer duel contra el Bayern de Múnic. Els alemanys van sotmetre un timorat Arsenal, víctima de la seua inexperiència a la competició, i van arribar a dominar per 1-2 fins que va arribar Trossard per igualar el matx en el minut 76 i deixar l’eliminatòria oberta.