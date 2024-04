Recepció a la Diputació a l'Alpicat pels seus títols de Copa

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez, va rebre ahir dmarts els membres del primer equip del Club Hoquei Alpicat que el passat 17 de març es van proclamar campions de la Copa Princesa, al guanyar a la final el CH Lloret per 0-1, en un enfrontament celebrat a Vilafranca del Penedès. En la recepció també va participar l’equip femení sub-13, vencedor de la Mini Copa Princesa. La representació de l’Hoquei Alpicat va estar encapçalada per la seua presidenta, Meritxell Mata, així com pel tècnic del primer equip masculí Jordi Sito Expósito.