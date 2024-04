Tenis de luxe a Lleida

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida, que antany va viure eliminatòries mundials de la Copa Davis i de l’antiga Copa Federació, ara coneguda com Billie Jean King Cup, recuperarà part del seu protagonisme amb la disputa del 29 d’abril al 5 de maig a les centenàries pistes del Club Tennis Lleida del Catalonia Open Internacional Terres de Lleida, un dels trenta tornejos de categoria WTA 125 que es disputen aquest any a tot el món.

El cartell del torneig serà d’autèntic luxe, ja que comptarà amb jugadores situades entre les cent millors del rànquing femení mundial –al ser de categoria de 125 no poden participar-hi les deu primeres–. Al llistat d’inscrites destaca per sobre de totes la nord-americana d’origen rus Sofia Kenin, guanyadora de l’Obert d’Austràlia del 2020, que s’haurà de jugar el pas al quadre principal en la fase prèvia a l’haver-se inscrit fora de termini. El mateix camí haurà de fer la italiana Sara Errani, actualment al lloc 101 del món però que el 2012 va ser finalista de Roland Garros, on va ser derrotada per la russa Maria Xaràpova. Destaca també la presència de la nord-americana Emma Navarro, actual número 20 del rànquing WTA; la txeca Katerina Siniakova, campiona dels quatre Grand Slam, de la WTA Finals i els Jocs Olímpics de Tòquio en la modalitat de dobles; i la jove russa, de 19 anys, Erika Andreeva, número 99 de la WTA. A nivell estatal hi seran Sara Sorribes i Rebeka Masarova, habituals a l’equip espanyol de Billie Jean King Cup. La presència de totes elles està supeditada que caiguin eliminades durant la primera setmana del Màster 1.000 de Madrid (el quadre del Catalonia Open es tanca el diumenge 29 d’abril).Durant la presentació ahir del torneig al CT Lleida, el president del club amfitrió, José Luis Solans, va assegurar que portar aquest torneig “és un somni fet realitat, no només pel club i els seus socis, sinó també per Lleida i la seua província. És un luxe que aquest somni s’hagi fet realitat”. Solans també va recordar que el club que presideix va ser pioner a organitzar el primer torneig femení d’Espanya, l’Ana Huidobro, el 1967.Per la seua part, el president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo, va destacar que “des d’un inici teníem molt clar que aquest Catalonia Open havia de ser itinerant i que tingués un impacte a tot Catalunya”, mentre que va reconèixer que “es tracta d’un esdeveniment únic” i que “serà el millor WTA 125 dels 30 que es disputaran aquest any a tot el món pel nivell de les participants”. També va anunciar que de cara al 2026 l’objectiu és fer un salt de qualitat i optar a un torneig WTA de categoria 250 o 500.El Catalonia Open tindrà com a directora de competició la millor jugadora que ha donat el planter de Lleida, Neus Àvila, que es va mostrar il·lusionada amb el projecte i va dir que “la primera edició a Reus va ser un èxit i aquest any a Lleida no serà menys. Amb la llista d’inscrites a la mà tenim un gran nivell”.

Preveuen un impacte econòmic d’1,5 milions d’euros

La Federació Catalana estima que el Catalonia Open WTA 125 tindrà un impacte econòmic a Lleida d’1,5 milions d’euros, que és el que va tenir l’any passat la cita de Reus. Per al pòster del torneig s’ha recreat la imatge de l’estàtua d’Indíbil i Mandoni però substituint els guerrers ilergets per jugadores de tenis.

Entrada gratuïta per a tot el torneig

El Catalonia Open WTA 15 Terres de Lleida, que repartirà 100.000 dòlars en concepte de premis i comptarà amb un quadre d’individuals de 32 jugadores i un altre de dobles amb 16, tindrà l’entrada gratuïta durant els set dies que durarà la competició, que arrancarà el dilluns 29 d’abril amb la disputa de la fase priva. El dimarts començarà el quadre principal, el dissabte es jugaran les semifinals individuals i la final de dobles i el diumenge, la gran final a partir de les dotze del migdia.

Clínic d’Arantxa Sánchez Vicario

Arantxa Sánchez Vicario, guanyadora de quatre Grand Slams i una de les històriques del tenis espanyol, impartirà un clínic el dissabte 4 de maig amb la participació d’un centenar de nens i nenes de la província de Lleida. Abans, el dimecres 1 de maig, algunes de les jugadores que participaran en el Catalonia Open WTA 125 compartiran pista amb tenistes dels diferents clubs de Lleida, que tindran l’oportunitat d’intercanviar pilotejos. A més, Francesc Prat i Mario Roque, jugadors de la Fundació del Tenis Català, impartiran un altre clínic de tenis en cadira de rodes.

Taula redona sobre ‘Dona, talent i esport’

Paral·lelament al torneig, el divendres 3 de maig se celebrarà una taula redona sobre l’empoderament de la dona en el món de l’esport en què intervindran, entre d’altres, Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat; l’extenista Arantxa Sánchez Vicario; i Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis. Aquell dia també se celebrarà la Diada del Tennis Lleidatà.