"Compte que si no li va bé pot acabar en un semàfor", el desafortunat comentari de Burgos sobre Yamal

La plataforma Movistar Plus+ va demanar disculpes per "els desafortunats comentaris" realitzats aquest dimecres per l’exjugador argentí Germán Burgos, un dels seus col·laboradors dels seus programes esportius, sobre el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal i va assegurar que "adoptarà les mesures oportunes"

"Compte que si no li va bé pot acabar en un semàfor", va etzibar l’exporter des del plató del programa previ a les retransmissions de la Lliga de Campions després d’unes imatges en les quals es veia el jugador blaugrana deixar l’escalfament al Parc dels Prínceps donant uns tocs de molta qualitat.

Aquest comentari va provocar l’enuig no només del seu club, sinó també del seu rival, el Paris Saint-Germain, i fins i tot de la UEFA, per la qual cosa no hi va haver atencions al micròfon de 'Movistar+' per part ni de jugadors ni de tècnics de cap dels dos equips.

"Va ser un comentari sense intenció de ferir ningú, al contrari, és una cosa que nosaltres parlem de futbol, res més. Si és així i es va sentir ofès, ho sento i demano disculpes públiques perquè la veritat que no va ser la intenció. De vegades fent una broma et poses en problemes i en aquesta època cal adaptar-te a tot i en això estem", va expressar Burgos posteriorment des del plató.

"Amb motiu dels desafortunats comentaris d’un dels col·laboradors de Movistar Plus+ en la prèvia del partit de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador blaugrana Lamine Yamal, la plataforma demana disculpes públicament", va subratllar Movistar+ posteriorment en un comunicat.

La plataforma va recalcar que "condemna qualsevol tipus de discriminació" i que "no permetrà aquest tipus de comentaris de cap dels treballadors ni col·laboradors vinculats a la plataforma". "Després del que ha passat, la plataforma adoptarà les mesures oportunes per garantir que aquests fets no tornin a produir-se", va sentenciar.