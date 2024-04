Saúl Craviotto s'assegura plaça a París amb el K4 500

El lleidatà Saúl Craviotto viurà aquest estiu a París els seus cinquens Jocs Olímpics. Ahir, Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo i Rodrigo Germade, subcampions olímpics a Tòquio, van confirmar el bitllet per a París 2024 a l’imposar-se al selectiu disputat a l’embassament de Pontillón de Castro, a la localitat pontevedresa de Verducido.

El quartet va haver de pressionar en l’última prova del dia per superar l’embarcació d’Álex Graneri, Lázaro López, Pelayo Roza i Carlos García, que va somiar fins als últims metres amb derrotar els vigents campions del món del K4 500, que van traspassar la línia de meta amb menys d’un segon d’avantatge.A gairebé dos segons va arribar el vaixell en el qual competia el campió olímpic Carlos Pérez Perucho juntament amb Juan Oriyes, Enrique Adán i Iván Fernández, mentre que l’embarcació del Club Natació Banyoles (Blai Muñoz, Eudald Vilà, David Darné i Pol Busquets) va entrar a més de quatre segons.

Craviotto afrontarà la cinquena participació en uns Jocs Olímpics a bord del K4 500, amb el qual buscarà convertir-se en l’esportista espanyol amb més medalles olímpiques, un fet que, va afirmar, no li treu el son. “He estat en quatre Jocs Olímpics i en tots he tret medalla, per això mentiria si digués que no vaig a buscar una nova medalla. Anem amb la màxima ambició, però també sé que els francesos, alemanys, anglesos.. tots van a buscar el mateix”, va dir el lleidatà, or a Pequín 2008 i Rio 2016; plata a Londres 2012 i Tòquio 2020, i bronze a Rio 2016.A Tòquio, Craviotto va igualar el també palista David Cal com l’esportista espanyol amb més medalles –cinc–. “Sempre he dit que per a mi el nombre de medalles no és el més important perquè hi ha esports en els quals es pot doblar. Per exemple, en natació pots tornar d’uns Jocs amb 4 o 5 medalles i un que corri la marató només aspira a una”, va recordar. Per això va assenyalar que el que més valora de la seua exitosa carrera és “haver estat en cinc Jocs Olímpics diferents” i haver-se mantingut “tant temps a un nivell tan alt”, va valorar l’esportista format al Sícoris.