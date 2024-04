La Seu s'assegura una Copa del Món fins a l'any 2026

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell serà una de les seus fixes del calendari de la Copa del Món d’eslàlom i caiac cros fins al 2026. La instal·lació lleidatana ja tenia concedides des de fa temps les proves del present any, que a més serà la final de tot el campionat, per la qual cosa puntuarà doble, i també la del 2025, i ara s’ha fet oficial la concessió d’una nova competició per al 2026, que serà preparatòria per al Mundial que la Seu acollirà l’any següent, el 2027, en un certamen organitzat conjuntament amb Sort, que allotjarà les disciplines d’estil lliure i descens en aigües braves.

Amb aquesta nova concessió, el Parc del Segre es converteix en la instal·lació que més proves internacionals porta acollides des que es va estrenar amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Des d’aleshores, al seu canal s’han disputat tres Mundials (1999, 2009 i 2019), un Campionat d’Europa (2011) i 23 Copes del Món, un balanç espectacular a què cal afegir el Mundial previst el 2027 i les Copes del Món concedides per al 2024, 2025 i 2026.Meritxell Rodríguez, gerent del Parc Olímpic del Segre, reconeixia ahir que “és un gran èxit perquè portem molt temps aconseguint una prova de forma seguida”, encara que vaticina que les coses poden canviar quan s’iniciï el nou cicle olímpic i hi hagi una nova junta directiva a la Federació Internacional (ICF). “Segurament hi haurà una aturada, no per la nostra part, sinó per la ICF. Caldrà veure si decideixen mantenir les cinc Copes del Món, reduir-les a tres o ampliar-les a set, perquè el calendari és el que és i nosaltres estem lluny de la resta de canals del circuit. Ser al sud d’Europa ens penalitza”, reconeix.

Rodríguez avisa també que “tot el que hem aconseguit fins ara és un èxit rotund, però mantenir-se dins del calendari no serà gens fàcil perquè París entrarà a la roda i nosaltres som la ciutat més petita de les que opten a aconseguir-ho i estem lluny dels aeroports”. “Fins ara hem tingut molta sort, però algun dia aquesta sort s’acabarà, perquè si es redueix el nombre de proves les possibilitats es redueixen també”, va afegir Rodríguez.