Victòria d'infart

L’ICG Força Lleida també sap guanyar sense jugar tan bé i patint, com ho va fer ahir a Sevilla en un partit d’infart (73-74). Sense Hasbrouck, reservat a causa de molèsties als isquiotibials, Lobo va exercir de líder ofensiu, encara que el barceloní, que va ser l’heroi amb els seus triples, podria haver acabat sent el dolent de la pel·lícula per una última acció en la qual va regalar la pilota al rival, que va tenir l’últim tir per guanyar. Per sort, Rodríguez va fallar i els de Gerard Encuentra sumen ja 21 victòries, a una del rècord històric, cosa que els manté de ple en la lluita per tots els fronts, inclòs l’ascens directe a l’ACB.

El matx va començar amb els dos equips molt precisos en atac i amb protagonisme per a dos exjugadors de cada bàndol, Eddy Polanco pel quadre bètic i Krutwig, que va començar la temporada a Sevilla, pels lleidatans. L’alternança en el comandament del marcador va ser una constant en tot aquest quart inicial, encara que amb diferències que mai van superar els tres punts per a uns i d’altres. Els lleidatans van viure del seu encert en el triple (3 de 8) i els verd-i-blancs dels tirs lliures (5 de 6), ja que el Lleida no va arribar a trepitjar la línia de personal en aquests primers deu minuts, que es van tancar amb un igualat 18-17.En el segon assalt el duel es va embussar i de quina manera. Superats els dos minuts, i amb empat a 21, Domènech va cometre una falta antiesportiva tant clara com absurda i després de la seua irada protesta es va guanyar una merescuda tècnica, que el va obligar a encarar el camí dels vestidors al ser desqualificat. L’ICG Lleida no va treure tot el profit que hauria pogut, ja que només va anotar el tir lliure de la tècnica i Villar, un dels dos que va tenir (21-23), a més de fallar la possessió posterior.Un triple de l’uruguaià Joaquín Rodríguez va tornar a situar davant el Betis, que durant uns minuts va perdre un altre jugador, en aquest cas De Bisschop, que va haver d’anar als vestidors per una bretxa al cap al colpejar-se amb la protecció de la cistella. Els ànims estaven caldejats en el quadre local, i més ho van estar després de rebre el tècnic Bruno Savignani una tècnica per protestar una personal en atac. Les interrupcions van ser una constant i els dos equips gairebé van llançar més des del tir lliure que des del perímetre. El 34-34 després dels primers 20 minuts deixava clar el pèssim encert dels dos, amb un Força Lleida que no va aconseguir dominar el rebot i no va poder imprimir velocitat.De tornada dels vestidors, el Força Lleida va sortir amb una altra cara, encara lluny de la seua millor versió, però més entonat en atac i sòlid en defensa. Això li va permetre agafar una renda superior als cinc punts gràcies sobretot a l’encert de Lobo, letal des de més enllà dels 6,75 i també des de la personal. Al costat d’ell van estar providencials Krutwig i Varela, que va desbordar amb la seua qualitat per situar els deu punts de renda al final del tercer període (51-61). Semblava que el xoc podia de trencar-se, però res més lluny de la realitat. Un 4-0 de sortida va donar aire al Betis, que es va encomanar a Kuksiks. El letó, inèdit fins a aquell moment, va tornar el seu equip al partit amb 13 punts i tres triples que van empatar el matx a 71 amb poc més de tres minuts per jugar-se. Encuentra va demanar temps i a la tornada un triple de Lobo va frenar l’ímpetu bètic. Després de diversos errors d’ambdós conjunts, un de clar de Krutwig sol sota el cèrcol, Brooks de Bisschop va situar el 73-74 a 40 segons per al final. Els nervis van aflorar i el Força Lleida va perdre la pilota i Rodríguez va tenir el tir per capgirar el marcador, però va fallar. Encuentra va tornar a parar el partit amb 7 segons de joc i possessió. Tot semblava decidit, però Lobo, gairebé esgotant-se el temps per treure, va regalar la pilota i de nou Rodríguez va tenir l’última possessió, però va tornar a fallar i el Força Lleida va amarrar una victòria que el manté en la lluita per tot.

Gerard Encuentra: “Ha estat un final a cara i creu i avui ens ha sortit cara”

Gerard Encuentra va ser clar al final del partit al reconèixer que “ha estat un final a cara i creu i avui ens ha sortit cara, però podia haver guanyat qualsevol”. “Estic content pels nois perquè és una victòria més”, va assenyalar el tècnic, que també va tenir paraules d’agraïment per als aficionats que es van desplaçar fins a Sevilla.Sobre el matx, va dir que “ha estat una victòria molt treballada. Sabíem que era una pista molt complicada en la qual aquest 2024 no havia guanyat ningú, i per a nosaltres era un repte i crec que fins al tercer quart hem jugat un bon bàsquet, seguint una mica el pla previst”. I va afegir: “En el tercer quart hem millorat el nostre nivell defensiu i hem posat un ritme més elevat davant, i això ens ha permès agafar avantatge, però s’ha vist reduït en l’inici de l’últim quart, on hem sortit dubitatius i temorosos a tirar.”Sobre la baixa de Hasbrouck, el tècnic va comentar que va ser per precaució i va dir que sense ell “l’equip ha fet un pas endavant”.