Alonso seguirà amb Aston Martin fins al 2026

L’asturià Fernando Alonso, doble campió mundial de Fórmula 1, ha arribat a un acord per renovar el seu contracte amb l’escuderia anglesa Aston Martin, amb la qual afronta la seua segona temporada, segons va anunciar ahir l’escuderia de Silverstone.

Alonso, de 42 anys, ha firmat un contracte multiennal –sense especificar-ne la durada– que l’unirà, almenys, fins al 2026 amb l’equip de Silverstone, segons va anunciar Aston Martin. El doble campió mundial asturià, amb 32 victòries i 106 podis a la categoria reina, ve d’acabar sisè el Gran Premi del Japó i ocupa la vuitena plaça al Mundial.“Ha estat una decisió fàcil de prendre”, va dir el pilot, que “al 99 per cent no he pensat” en la possibilitat de retirar-se i que la renovació “era la decisió natural” per a ell, “continuar corrent” al seu actual equip.