Bogeria a Bilbao per la celebració de la Copa

La plantilla de l’Athletic Club va celebrar ahir la consecució de la Copa del Rei amb la tradicional travessia per la ria del Nervión a bord de la gavarra, un trajecte que va ser seguit per una impressionant marea blanc-i-vermella d’almenys un milió de persones. Les últimes milles, ja dins de Bilbao, van deixar algunes de les imatges més espectaculars de la jornada sobretot al pas baix San Mamés i al costat del Museu Guggenheim en un camí sempre jalonat per una enorme gentada. En la comitiva de més de 150 vaixells que van acompanyar la gavarra al llarg del recorregut van prendre part també 32 traïnyes. Després de descendir de l’embarcació, jugadors, cos tècnic i directius van acudir a l’ajuntament per a l’acte més protocol·lari.

Un esdeveniment tan gran va obligar a un macrodispositiu de seguretat que va ser també històric, ja que més de 1.200 persones van treballar en un operatiu coordinat pel Sistema Basc d’Atenció d’Emergències, que va constar de 400 agents de l’Ertzaintza i 200 de les policies locals. També hi va haver 15 embarcacions i 100 efectius de la Guàrdia Civil.