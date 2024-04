El Força Lleida és la millor defensa de la LEB Or i el setè millor atac

L’ICG Força Lleida està a només una victòria d’igualar el rècord històric de 22 que ha aconseguit les dos últimes temporades, un registre que, amb cinc jornades encara per disputar-se i amb un calendari més que assequible, té aparences de batre de forma folgada. Un èxit que s’està consolidant en la força del col·lectiu i en una gran defensa, actualment la millor de tota la LEB Or.

Els de Gerard Encuentra encaixen una mitjana inferior als 75 punts (74,8), més de tres menys que la passada campanya a aquestes altures de la temporada i quatre menys que la 2021-2022, quan l’equip va aconseguir la millor classificació de tota la història a l’acabar tercer la fase regular i jugar la Final Four. En atac els lleidatans firmen una mitjana de 80,3 punts, un més que fa un any i un menys que l’anterior campanya.L’equip començarà a preparar avui el duel de diumenge vinent al Barris Nord davant de l’Alacant, l’últim partit davant de rivals de la zona alta que afrontarà, ja que la resta de partits seran contra equips de la zona mitjana-baixa, com Càceres, Cantàbria, Menorca i Melilla. Per al duel davant dels alacantins serà seriós dubte Kenny Hasbrouck, a qui Encuentra va reservar dimecres per problemes als isquiotibials.