“Ponent i Barça han estat generosos entre ells”

“El Barça és el braç armat esportiu de Catalunya”, afirma de forma categòrica Antoni Gelonch (Lleida, 1956), advocat, mecenes, activista cultural i prolífic escriptor que intenta explicar Lleida des de diversos angles. D’aquí que a la seua última obra, Els lleidatans del Barça, amb pròleg del periodista Miguel Rico i que presentarà aquesta tarda (Llibreria La Fatal, 19.00) acompanyat del directiu lleidatà del club blaugrana Josep Ignasi Macià, i de la subdirectora de SEGRE Anna Gómez, conflueixin dos de les seues passions: Ponent i el Barça. “Aquest llibre sorgeix d’una reflexió que acabarà sent una trilogia de quines han estat les bases del catalanisme popular a Ponent i en bona mesura ho continuen sent. Una és el Barça, que durant molts anys va ser més que un club i era d’alguna manera la representació esportiva de Catalunya. El següent llibre serà sobre Montserrat, quan es compleixi el mil·lenari el proper any, perquè lligava la catalanitat amb l’espiritualitat. I el tercer anirà del moviment coral i sardanista que va servir de resistència cultural al franquisme. Com que aquest any es compleix el 125 aniversari de la fundació del Barça, em va semblar que seria bonic fer un llibre que expliqués quins lleidatans han participat en la vida del Barça”, explica Gelonch.

Una de les coses que criden l’atenció al llegir el llibre és que no només ha inclòs futbolistes tant de l’equip masculí com del femení, sinó que hi podem trobar esportistes destacats en altres seccions, des de Carles Folguera (hoquei) fins a Pierre Oriola (bàsquet), tècnics com Lluís Cortés o empleats il·lustres com Carles Naval, Txema Corbella o Jaume Rosell, pare de l’expresident Sandro Rosell. Tots ells amb la seua fitxa ben documentada. També inclou Gelonch un llistat de les 65 penyes lleidatanes del club. “Hi ha un teixit associatiu molt ric al voltant del Barça, des del Pirineu fins al pla de Lleida. Són focus d’esport, ciutadania i catalanitat i em semblava important destacar-ho”, puntualitza.Tampoc s’oblida de jugadors de la Franja. “Culturalment, espiritualment i a la pràctica, forma part de les nostres arrels. Però aquestes persisteixen si les regues i aquest llibre vol regar-les”, emfatitza. Daltra banda, conclou que si Lleida ha estat generosa amb el Barça “també ha estat al revés. El Barça ha vingut molt a Ponent i el primer partit oficial de Xavi amb el primer equip va ser aquí. Clar que es podrien reforçar aquests vincles, però el futbol a Lleida s’ha d’aclarir i fer els deures”.