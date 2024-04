Relleu al Sedis Bàsquet

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Sedis Bàsquet, el club de referència del bàsquet femení a la província de Lleida, tindrà un relleu en la presidència a finals de mes, després que el club hagi convocat un procés ejectoral a què no es presentarà Pere Porta. L’actual màxim responsable de l’entitat de l’Alt Urgell va confirmar ahir a SEGRE que “no lideraré cap candidatura”, i ho va justificar que ha finalitzat un cicle. “He completat una etapa de deu anys de president i penso que hi ha d’haver un relleu, ha d’entrar gent nova. No descarto seguir si el nou equip directiu ho creu convenient, ja sigui dins de la junta o col·laborant, però tinc clar que no lideraré cap candidatura”, va afirmar.

Porta va accedir al càrrec el 2014 després de la marxa d’Antoni Ferraz abans de concloure el seu mandat, després de 20 temporades consecutives al capdavant de l’entitat. “És un canvi d’etapa. Són deu anys i la situació familiar i professional també em fa fer aquest pas. Antoni Ferraz va estar vint anys de president i en cap cas pretenc aproximar-me a ell. He estat els dos últims anys del seu mandat i dos candidatures completes i ha arribat el moment de deixar-ho”, va afegir.

Quant al futur, Porta va reconèixer que “estem treballant perquè hi hagi una candidatura continuista, però acabem de començar i encara ningú ha fet el pas, però la idea és aquesta. Tant de bo hi hagués més d’una candidatura, però per responsabilitat, els que estem treballarem perquè hi hagi una candidatura de continuïtat, la que sigui, no m’atreveixo a dir cap nom encara, però m’agradaria que sortís més gent”.L’encara president es va mostrar més que satisfet dels seus deu anys de mandat. “La valoració és molt positiva. S’han aconseguit reptes esportius molt importants, com mantenir-nos a la Lliga Femenina, alguns anys millor i altres potser no tant, amb la participació diversos anys a Europa, a la Copa de la Reina, els títols de la Lliga Catalana i altres reptes que han posicionat el club on es mereix”, va indicar. No obstant, va reconèixer que l’última campanya “ha estat molt atípica en el pla esportiu, hem fet un màster de despropòsits, amb marxes, lesions, encara que finalment ho hem pogut tirar endavant. Ho volíem anunciar fa temps, però aquesta intranquil·litat de l’equip ens va fer esperar fins a aconseguir la permanència”.

L’acord amb Téllez no perilla amb les eleccions

La convocatòria d’eleccions s’ha avançat uns mesos perquè la nova directiva pugui tenir prou marge de maniobra per poder planificar la nova temporada. No obstant, Pere Porta va reconèixer que els acords que s’hagin adoptat abans de la proclamació del nou president es mantindran, entre aquests la renovació del tècnic de l’equip, Fabián Téllez, que tenia un any més condicionat a la permanència.La candidatures s’hauran de presentar entre el 22 i el 25 d’aquest mes i les votacions, si són necessàries, estan fixades per al dia 29.