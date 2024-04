Trobada de Debutants abans del Lleida-Penya a l'Annex

El Lleida Esportiu va anunciar ahir que organitzarà, a través de la Fundació Esport Lleida i Salut Lleida, diumenge al matí la primera Trobada de Debutants a l’Annex del Camp d’Esports, que espera reunir unes 500 persones, entre jugadors i famílies, en la prèvia del partit que el primer equip del club disputa a les 12.00 a casa davant de la Penya Independent.

La jornada comptarà amb la participació de 12 clubs convidats (AEM, Gardeny, Baix Segrià, Mig Segrià, Mollerussa, Balaguer, Alcoletge, Garrigues, Noguera, Cervera, FIF i Atlètic Segre), a banda del Lleida Esportiu com a amfitrió. Els jugadors de tots els equips s’enfrontaran en diferents partidets entre les 9.00 i les 11.00 i després podran accedir al matx al Camp d’Esports de forma gratuïta, ja que el Lleida Esportiu facilitarà invitacions a tots els participants en la trobada.

D’aquesta manera, el Lleida incentivarà també l’assistència en el penúltim partit de la Lliga al Camp d’Esports, en el qual el conjunt blau necessita un triomf per continuar optant a l’ascens directe.Segons el club, la proposta de la Fundació Esport i Salut Lleida pretén “continuar fomentant la interrelació amb tots els clubs del territori de Ponent” i s’afegeix a la iniciativa que el Lleida va arrancar fa setmanes, des del partit davant del Badalona Futur, de celebrar partits de categories de base en els descansos dels encontres com a local. En el xoc davant de la Penya Independent, l’Aleví sub-12 del Lleida s’enfrontarà al del Bellpuig.

L’equip jugarà amb la samarreta de l’ascens, gairebé esgotada

El Lleida Esportiu va anunciar ahir, tal com va avançar SEGRE dimarts, que disputarà el partit de diumenge davant de la Penya Independent amb la samarreta commemorativa del 30 aniversari de l’ascens a Primera divisió, que segueix un ritme altíssim de vendes. El club la va treure a la venda dilluns per sorpresa i, en un dia, gairebé va esgotar tot l’estoc d’unes 300 unitats, que es comercialitzen a un preu de 60 euros, malgrat que la venda estava reservada únicament als abonats. De fet, la venda al públic general es va obrir ahir, però el club va anunciar que només quedaven unitats de la talla S i Infantil, després que s’hagi esgotat una segona remesa de 300 samarretes més que va arribar dimarts. L’entitat va anunciar que espera que arribin més samarretes per satisfer l’alta demanda.