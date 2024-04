Viadero: "El Lleida ha de jugar amb valentia i sense por"

El Lleida Esportiu afronta el tram decisiu de la temporada "en un dels millors moments i amb molta confiança", segons ha declarat aquest migdia en roda de premsa el tècnic blau, Ángel Viadero, qui va demanar al seu equip de "jugar sense por i amb valentia" els quatre últims partits de la Lliga.

El conjunt blau afronta la visita de la Penya Independent d’aquest diumenge (12.00) en segona plaça, a dos punts del líder, el Badalona Futur, i amb tres equips per darrere (Europa, Hèrcules i Sant Andreu) a només un punt. Atesa la igualtat en la part alta de la taula, el càntabre ha demanat, com sempre, d’afrontar la situació "amb naturalitat i gaudint dels partits, perquè sobrepassar aquesta línia on t’entra la sobreexitació seria un error".

L’entrenador ha afegit que "aquests moments són perquè els jugadors els gestionin bé i nosaltres tenim un equip amb experiència que ho pot fer". "L’instint em diu que estem en un molt bon moment i jo confio molt en això", ha reiterat.

Viadero també ha destacat que "tota la plantilla està disponible", a excepció del sancionat Javi Robles, malgrat que Chuli, Vigário i Montero es perdessin l’últim partit per lesió i Campins i Bakero sortissin d’ell amb molèsties. El càntabre no va considerar aquest fet una cosa casual, ja que va destacar que "els nois han treballat molt fort durant tota la temporada i ara es veuen els resultats".

El rival, la Penya Independent, està esgotant les seues opcions de permanència, perquè està sis punts per sota del play-out i a vuit de la salvació directa, però arriba després de guanyar al líder diumenge passat (1-0). Per això, Viadero ha destacat que "són un rival molt seriós, que ha canviat molt amb els fitxatges al mercat d’hivern."

"De fet, només en la segona volta és un equip que estaria a la part alta de la taula, així que hem d’anar amb compte perquè serà difícil", ha afegit el càntabre repecte a l’equip balear, sobre qui ha destacat la seua capacitat de "finalitzar molt bé les accions de joc directe i defensa molt bé la seua àrea".