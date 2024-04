Pedro Rocha, de testimoni a imputat en el cas Brody

La titular del jutjat d’Instrucció número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, va decidir ahir canviar la condició de Pedro Rocha de testimoni a investigat en el cas Brody, en el qual s’investiga possible corrupció en els contractes de federatius en el mandat de Luis Rubiales, a l’acceptar la petició del fiscal José Miguel Alonso, que va ser qui va sol·licitar el canvi davant de la falta de respostes a les seues preguntes i el desconeixement que va dir que tenia sobre qüestions que li va fer.

L’expresident de la Comissió Gestora de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) estava citat a declarar com a testimoni en la investigació sobre possibles contractes irregulars de l’organisme durant els últims cinc anys i ahir mateix havia estat proclamat candidat únic en les eleccions a la presidència federativa.La condició de Pedro Rocha com a investigat en el procediment no li impedeix ser candidat a la presidència de la Federació, segons l’ordre ministerial que regula les eleccions federatives i el reglament electoral de la mateixa RFEF. Tanmateix, sí que pot evitar-ho el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD).Paral·lelament al procés judicial, el TAD va obrir ahir expedient per infracció “molt greu” a Rocha al no convocar eleccions en el seu moment i extralimitar-se en les seues funcions, arran de la denúncia presentada pel president del Comitè Nacional d’Entrenadors, Miguel Galán.L’obertura d’un expedient pel TAD a Rocha per falta molt greu obriria la porta a la seua suspensió cautelar per part del Consell Superior d’Esports (CSD), una cosa que evitaria el seu accés a la presidència de l’RFEF. A més, després de ser nomenat ahir candidat únic, s’obre un termini de 48 hores per recórrer la seua candidatura.De fet, el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, es va posar en contacte per iniciativa pròpia amb la FIFA “de manera immediata”, amb la intenció de garantir el “bon desenvolupament” dels compromisos internacionals que el futbol espanyol té al davant, entre aquests l’organització del Mundial del 2030, davant de la greu crisi que travessa l’organisme federatiu espanyol.

Diu que defensarà “els seus drets fins al final”

Pedro Rocha va anunciar en un comunicat del seu equip que defensarà “els seus drets fins al final”. “Davant de la complexitat de la situació, el seu equip jurídic està en aquests moments analitzant tots els escenaris i avança que defensarà els seus drets fins al final, ja que no es pot oblidar que el seu treball al capdavant de la Comissió Gestora de l’RFEF s’ha vist avalat pel suport de més del 75 per cent de l’Assemblea de la Federació, incloses la totalitat de les federacions territorials”, explica. A més, indica que Rocha és “el primer sorprès”, de manera que “defensarà la seua innocència, la seua honradesa i que no té a veure res amb els delictes que s’investiguen”.

L’AFE exigeix “mesures per restaurar l’ordre”

L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va exigir “mesures fermes encaminades a restaurar l’ordre de l’RFEF i netejar la imatge del futbol espanyol” arran de la notícia de la imputació de Pedro Rocha. Per al sindicat, “el que ha succeït al jutjat de Majadahonda danya, una vegada més, la reputació de l’RFEF i del futbol espanyol”. “Denota la falta de control en les estructures d’una institució tan important com és la federació de futbol”, va subratllar, d’altra banda, el comunicat d’ahir de l’AFE.