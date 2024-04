AEM: el play-off haurà d’esperar

El partit ha començat frenètic, amb un xut d'Andrea Palacios que s'ha estavellat el pal, i amb domini de l'AEM. Al minut 33, després d'uns minuts amb un ritme més baix, ha marcat gol l'Alhama, posant a les blaves lluny de certificar el lloc a play-offs. Just abans de marxar al descans, Anita ha rebut una targeta groga.

La segona part ha començat amb ritme baix, però passat el minut 70 l'AEM ha començat a apretar. Yamila, entrada al segon temps, ha tingut una ocasió claríssima dintre de l'àrea petita, i minuts després Alba Quintana ha marcat gol, però ha estat anul·lat per fora de joc. Al 80, la mateixa Alba ha reclamat un penal que no han assenyalat. Els últims minuts de l'afegit han estat marcats per les pèrdues de temps de les locals.

L'AEM torna a casa amb una derrota immerescuda. La setmana que ve jugaran contra l'Athletic Club B diumenge a les dotze del matí al Recasens.