El Barça s'agafa a la Lliga

El FC Barcelona va vèncer el Cadis ahir a la nit gràcies a un gol de xilena Joao Félix per respondre a la victòria del líder de LaLiga EA Sports, un Reial Madrid que havia superat poc abans el Mallorca, i seguir a vuit punts del capdavant abans del clàssic. L’equip blaugrana acudirà el proper cap de setmana a l’estadi Santiago Bernabéu, on ambdós candidats disputaran un duel directe pel títol.

Xavi va fer rotacions i sols van ser titulars Ter Stegen, Cubarsí i Sergi Roberto respecte al partit a París

Amb una meravellosa xilena, Joao Félix va donar la victòria a l’equip de Xavi Hernández que, com Ancelotti, també va tocar la seua alineació pensant en el PSG. Només van repetir, respecte al xoc d’anada davant del quadre francès Ter Stegen, Cubarsí i Sergi Roberto. La resta que va jugar al Parc dels Prínceps va iniciar el xoc des de la banqueta. El Cadis, necessitat de punts per sortir del descens, va firmar un partit discret. No va generar gaires ocasions. Tot just una de Javi Hernández a la primera part, un gol anul·lat a Juanmi per fora de joc, un altre intent de Chust i una gran parada de Ter Stegen a tret de Samassekou. Això va ser tot. Pocs ensurts per al Barcelona, que quan va abaixar les prestacions va comptar amb Yamine Lamal, Koundé i Pedri per a l’última mitja hora. El Cadis no va ser capaç i Joao Félix, amb un tret al pal, hauria pogut sentenciar per culminar el seu gran partit en el qual el portuguès va ser el gran protagonista de la victòria del seu equip.Els de Xavi Hernández van sortir il·lesos del Nuevo Mirandilla, on els locals es jugaven també molt en la jornada 31. El quadre andalús continuarà marcant el descens al no trobar recursos davant d’un Barça que, malgrat que novedós en la seua alineació, va estar seriós i amb prou feines va concedir al darrere, sisena porteria buida seguida a la Lliga.El conjunt blaugrana va allargar el seu bon moment, en especial amb la convicció enrere malgrat la rotació, no en un Pau Cubarsí que va continuar acumulant elogis, i sense un Robert Lewandowski que a dalt estava sent clara referència en els seus. Joao Félix, Vitor Roque i Ferran Torres va ser l’opció ofensiva. Al Barça li va sortir bé la jugada de dosificar pensant en la tornada de quarts de final de la Lliga de Campions contra el París Saint-Germain i, diumenge vinent, la visita al Santiago Bernabéu, on pot ser la seua última carta per donar emoció a la Lliga. Joao Félix, que va demanar de ser dels habituals, va caçar una pilota en córner de manera acrobàtica per fer el 0-1.

Abans del descans, Chust va salvar sota pals el 0-2 de Fermín. Amb la renda, el Barça va estar còmode, encara que el Cadis va provar d’estirar-se sobre l’hora de partit. Juanmi va marcar en fora de joc clar i Chust va provar sort amb un cop de cap que se’n va anar desviat. L’equip blaugrana va perdre la possessió i, en el seu moment més delicat, va tornar a aparèixer Joao Félix amb bones ocasions per sentenciar. Ter Stegen va haver d’aparèixer davant de Samassekou, que va ser el cadista que més a prop va estar en la reacció que va buscar el tècnic Maurici Pellegrino però, amb els canvis, l’entrada de Pedri, Raphinha i Yamal, el Barça va acabar sencer i sense patir per tornar a estar a vuit punts del Madrid, amb piles carregades i confiança intacta a lluitar fins al final.

El Reial Madrid va vèncer (0-1) el Mallorca a Son Moix i fa un pas endavant a les portes d’una setmana en què es jugarà, davant del Manchester City, seguir a la Champions i, diumenge vinent, el clàssic de la Lliga contra el Barcelona.

Els de Carlo Ancelotti van complir en una pista exigent, amb rotacions pensant en la visita a l’Etihad després del 3-3 d’aquesta setmana, amb un gol d’Aurelien Tchouameni en l’inici del segon temps (47). Va ser quan el Madrid es va decidir a buscar el gol i amb prou feines va tardar tres minuts a trobar-lo per reforçar el seu liderat a Mallorca.Els locals, després del cop de perdre la final de la Copa del Rei i el desgast físic i anímic, van tenir les seues ocasions, però Lunin va estar gens encertat. El Mallorca va tenir les seues ocasions, però va haver de cedir davant de l’encert que sí que va tenir el Madrid.

L’Atlètic va guanyar el Girona, gràcies a un partit amb polèmica al no assenyalar l’àrbitre un penal a favor dels gironins, i sotja la tercera plaça de l’equip català.

Xavi: “Volíem guanyar per ficar pressió al Madrid”

Xavi Hernández va dir després del partit que “sabíem que veníem a patir. El Cadis és un equip ordenat, agressiu, ha millorat en la pressió després de pèrdua”, i va afegir que “hem fet un partit seriós. Volíem guanyar per ficar pressió al Reial Madrid. És veritat que al final hem patit però són tres punts importants”.De Joao Félix va dir que “és un jugador de talent. És feliç. El gol és un golàs, però, a més, pressiona, entén quan ha d’anar per dins o per fora. Ho ha fet de meravella”.L’entrenador va afegir que “és evident que estem en el millor moment de la temporada. I ara ve el millor. Dimarts és una autèntica guerra, i després el clàssic. Ve el més bonic i emocionant”. “No tenia cap dubte que faríem un pas endavant com a grup”, va concloure el tècnic sobre la temporada del Barça.

“Bon partit en un camp que no és fàcil”

El portuguès, autor del gol de la victòria, va dir a Movistar Plus que “hem fet un bon partit en un camp que no és fàcil. Hem patit molt però és que el Cadis s’hi està jugant també la vida”, i va afegir que “tots treballem per ser titulars. Jo vull ser dins del camp el màxim possible”.

“Hem sabut patir en el tram final”

Marcos Alonso, que tornava a l’equip, va dir que “estem contents amb els tres punts. Era un partit complicat i hem sabut patir en el tram final. Feliç per estar de tornada, se m’ha fet llarg”.

“Ara a pensar en la Champions i el clàssic”

Fermín va valorar la victòria en “un camp complicat i un rival incòmode. Ara a pensar en la Champions i després en el clàssic” i va afegir que “som un equip més sòlid”.

Deco diu que encara no hi ha pla sobre Xavi

En declaracions a Movistar, el director esportiu Deco va dir que “de moment, no hi ha un pla” sobre Xavi. “Si n’hi ha algun, ja el parlarem”, va voler afegir.