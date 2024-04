El Cadí afronta avui un tràmit a la pista del Jairis

detail.info.publicated Sergi Caufapé detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Cadí, que va segellar la permanència després de guanyar l’Estudiantes (68-63) en l’última jornada de la Lliga Femenina, afronta avui (12.00) un tràmit a la pista d’un Jairis immers en la lluita per la zona de play-off pel títol. Tanmateix, Fabián Téllez, tècnic de les lleidatanes, no vol que les seues jugadores es relaxin a dos partits del final de la fase regular. “Estem en el nostre millor moment i no ha estat gens fàcil trobar aquest equilibri emocional. L’esforç ha acabat, però queden dos partits i tots ens mereixem acabar bé, amb bon sabor de boca. Volem tenir respecte pel club, per la nostra gent i per la Lliga. Hi ha molts equips que estan lluitant per entrar al play-off i el que no podem fer és jugar pensant que s’ha acabat tot”, va afegir el tècnic.

A més, el conjunt lleidatà vol millorar la seua imatge de la temporada lluny del Palau, on només ha guanyat dos partits en tota la temporada, davant d’Ensino i Bembibre. Tanmateix, la pista del Jairis és una de les més complicades de la competició i no perd a Alcantarilla des del 3 de gener, davant l’Avenida. “Han arribat a un moment de clic, han tingut incorporacions noves que els han ajudat i és un equip que juga a molt ritme, tant en defensa com en atac”, va assenyalar Anna Montañana, entrenadora de les murcianes. “Pensar que no anirem a totes és mentida, hem passat un camí amb molta boira i ara que som aquí cal agafar-lo”, va afegir sobre la possible classificació per al play-off.

Fabián Téllez va confirmar que “hi ha intenció de renovar diverses jugadores, de la mateixa manera que n’hi ha altres que entenen que el cicle ha acabat”. “La nostra intenció és no tornar a canviar 9 jugadores i trobar aquelles del nostre entorn i que vinguin al club amb compromís, no només per un any, que entenguin el sentit del Sedis, perquè moltes vegades quan ho aconsegueixen és quan els toca marxar”, va afegir el tècnic.