Empat valuós del Mollerussa fora de casa (0-0)

El Mollerussa ha empatat aquesta tarda en la seua visita a Tona, a la comarca d'Osona, en un partit amb poc joc i amb ocasions molt aïllades que no han acabat en gol. Uns 30 aficionats s'han desplaçat per veure com els del Pla d'Urgell aconseguien el seu 4 partit consecutiu sense perdre.

El partit ha començat amb un Mollerussa tancat darrere, buscant el contraatac amb jugades ràpides de Moró Sidibé i de Lamine. De fet, ha sigut el primer el que ha tingut les dues ocasions més clares de la primera part, les dues seguides, poc després de superar els 30 minuts de joc. Per la seva part, els locals no han disposat de cap ocasió clara abans del descans, ja que els de Jordi Cortés estaven molt ben col·locats en defensa.

A la segona part el més destacat ha sigut una ocasió del Tona que Nico Magno ha parat. L'argentí ha sigut amonestat, però els jugadors locals demanaven targeta vermella. En els darrers 10 minuts de partit, el Mollerussa ho ha intentat en diverses ocasions des de fora de l'àrea, però sense èxit. Després d'aquests intents, Jordi Cortés ha mogut fitxa i ha decidit canviar a Moró per Rocky per tal de sumar múscul en defensa i així segellar l'empat, que després d'un parell de jugades a pilota parada de cada un dels dos equips sense èxit s'ha acabat materialitzant.

El Mollerussa intentarà sumar de nou diumenge vinent (12.00) a casa contra el Girona B.