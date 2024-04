Vila-sana: va faltar encert

El Vila-sana va deixar escapar ahir davant del Fraga un avantatge de dos gols, la qual cosa li va costar cedir un empat, 2-2, en l’últim partit abans de l’aturada per la Copa de la Reina, competició que es disputa a partir de dijous a Vilafranca del Penedès i en la qual lleidatanes i fragatines només podrien trobar-se si arriben a la final.

El Vila-sana va pagar cara la falta d’encert davant de la meta defensada per la internacional Anna Ferrer. Va crear moltes ocasions, va poder aconseguir una renda com per trencar el partit i Victòria Porta, una de les jugadores afectades per la intoxicació alimentària que l’equip va patir el cap de setmana anterior a Gijón, va fallar tres llançaments directes. Tot plegat va permetre al Fraga igualar un 2-0 advers perquè els dos equips, que ja tenen assegurada plaça en el play-off pel títol de Lliga, sumessin un punt cada un. Amb aquest resultat, el Vila-sana conserva la tercera posició a la taula, amb 48 punts, un més que el Fraga, que és quart a la classificació.

El duel va ser molt igualat en els primers minuts. El Vila-sana intentava portar el control del joc, però el Fraga, amb diverses exjugadores de l’equip del Pla d’Urgell a les seues files, es defensava molt bé, encara que no creava excessius problemes davant de la porteria local.El xoc es va animar en la recta final d’aquesta primera part. En el minut 24, l’àrbitre va assenyalar un penal a favor del Vila-sana, però Victòria Porta va fallar el llançament. I en la jugada següent, la mateixa Victòria va aprofitar una contra molt ben portada per l’equip lleidatà per marcar l’1-0 (24). Amb aquest resultat es va arribar el descans.

El Vila-sana va continuar creixent en l’inici de la segona part i va arribar amb més freqüència a la porteria visitant, encara que la falta d’encert i la gran qualitat de la portera Anna Ferrer evitaven que la diferència augmentés.Gimena Gómez va tenir una ocasió molt clara en el minut 30, però la rematada la va aturar Ferrer i, tres minuts més tard, els col·legiats van mostrar targeta blava a Aina Arxe. De nou Victòria Porta es va encarregar del llançament, però tampoc va tenir encert en aquesta ocasió. Sí que el va tenir, un minut més tard, Laura Barcons, que va fer un llançament imparable per fer el 2-0 (34’). Però el Fraga va escurçar distàncies quatre minuts més tard amb el gol de María Sanjurjo (2-1, 38’), que tornava a posar les fragatines en el partit.

Quedaven al davant els últims deu minuts i el Vila-sana intentava aprofitar la inèrcia per tancar el matx. Ho hauria pogut fer quan, en el minut 41, l’àrbitre va mostrar una targeta roja a Aina Arxe per un cop a la cara a una jugadora del Vila-sana. Ho va tornar a provar Victòria Porta, però tampoc la tercera va ser la vençuda i va errar de nou el llançament. Zero de tres per a les del Pla.La clàssica dita que, en esport, qui perdona ho acaba pagant, va tornar a complir-se. Així, en el minut 45, Vinyet Flix, una de les exjugadores del Vila-sana, anotava per al Fraga un 2-2 que encenia la recta final del partit.Hauria pogut ser pitjor per al Vila-sana, ja que en el minut següent l’equip de Lluís Rodero va cometre la desena falta. María Sanjurjo va fallar el llançament. I tan sols dos minuts més tard, Victòria Porta veia una targeta blava. Adriana Soto va buscar el gol que li hauria donat la victòria però també va fallar el llançament. Al final, el Vila-sana, per la falta d’encert, va acabar defensant el 2-2 en inferioritat numèrica i l’encontre es va acabar en empat.Dijous, ja amb Maria Porta, baixa per lesió els últims partits, el Vila-sana debutarà a la Copa davant del Corunya (20.30). Abans, a les 18.00, jugaran Gijón i Manlleu. Els guanyadors jugaran les semifinals dissabte. Els altres duels de quarts, divendres, seran Fraga-Voltregà (18.00) i Palau de Plegamans-Mataró (20.30).

Rodero: “Hem comès errors i quan perdones tant ho pagues”

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, va lamentar els errors comesos pel seu equip que els van impedir emportar-se la victòria, encara que també va valorar l’esforç de les jugadores després d’una setmana en la qual, a causa d’una intoxicació alimentària el cap de setmana anterior a Gijón, tot just han pogut fer un parell d’entrenaments amb la plantilla completa. “Venim d’una setmana complicada. Al principi ha estat un partit igualat, però després hem tingut moments en què hem estat superiors. Però hem deixat escapar la victòria amb errors que no podem cometre en aquests partits. Quan perdones tant ho pagues”, va admetre.

D’altra banda, va valorar les ocasions creades. “Podíem haver-nos-en anat, per ocasions, a un 3-0 o 4-0. Fins i tot després del 2-1 hem tingut una ocasió molt clara que hauria estat el 3-1. No hem fet un mal partit, però ens han penalitzat els errors que hem comès”, va destacar. De cara a la Copa de la setmana vinent, va dir que “hi arribarem millor però tenim un debut complicat davant del Corunya”.