L'ascens ha d'esperar

L’Alpicat va malgastar ahir la primera oportunitat de segellar l’ascens a l’OK Lliga al perdre per 2-1 a Alcobendas. Era, a més, la primera derrota de la temporada, després de mantenir-se invicte en 18 encontres de Lliga i dos de la Copa Princesa, en la qual es va proclamar campió. L’ascens, per tant, haurà d’esperar. Per ascendir ahir, l’Alpicat havia de guanyar a Alcobendas. A més, havia d’esperar que el Lloret, segon classificat, no guanyés en el seu matx contra el Palafrugell (vegeu el desglossament). Però al donar-se la primera premissa, un triomf de l’equip lleidatà, l’ascens haurà d’esperar.

El tècnic de l’Alpicat, Jordi Expósito, desconfiava de l’Alcobendas, un equip molt físic i que exigeix molt al rival. I aquest va ser l’escenari amb què es va trobar a la pista madrilenya. Els lleidatans mai es van sentir còmodes i, amb la baixa per acumulació de Mathias Arnáez, va tenir dificultats per controlar el partit i fer el joc al qual està acostumat i que l’ha portat a dominar la categoria amb gran autoritat.Encara que l’Alpicat tampoc patia gaire en defensa, li costava generar ocasions i el temps avançava sense que es mogués el marcador. Sí que ho va fer en el tram final d’aquesta primera part. Primer, en el minut 22, l’àrbitre va mostrar una targeta blava al jugador local Gerard Montserrat i, encara que el llançament el va fallar Joan Ramon Serret, el mateix jugador, un minut més tard, sí que encertava amb una rematada imparable per al porter de l’Alcobendas, amb la qual cosa s’avançava 0-1 (23’) en el marcador. Amb aquest avantatge mínim, però molt bo per als interessos de l’equip lleidatà, es va arribar l’ascens.L’Alpicat va afrontar amb més tranquil·litat el segon temps. Continuava sense patir darrere i fins i tot va tenir oportunitats per ampliar la diferència. Però no ho va fer i el xoc s’encaminava cap al final amb un resultat bo, però perillós, perquè qualsevol error es podia pagar car.Així, en el minut 44 l’Alpicat va cometre la desena falta i Víctor Wally va aprofitar el llançament per marcar l’1-1. I per a súmmum, en la jugada següent, en una contra letal, l’Alcobendas va marcar el 2-1 amb una rematada de Jorge López (45’). Era la primera derrota i l’ascens queda ajornat.

Expósito: “Té un valor enorme estar 20 partits sense perdre”

El tècnic de l’Alpicat, Jordi Expósito, lamentava la derrota a Alcobendas, la primera de la temporada, encara que va posar de relleu la impressionant ratxa que portaven. “Té un valor enorme estar vint partits sense perdre. Però ja ha passat, algun dia havia d’arribar la primera derrota. Ara cal tornar a la línia que portàvem fins ara, recuperar-se i seguir endavant.”Va afegir que “és il·lusionant el que tenim al davant i no podem desviar-nos del nostre camí. Hem pogut fer el 0-2, però avui no hem estat com esperàvem”.

Manté encara 5 punts de renda

La derrota de l’Alpicat d’ahir, unida a la victòria del Lloret sobre el Palafrugell (4-2), deixa els lleidatans amb 5 punts d’avantatge sobre el segon, amb 9 en joc. El pròxim matx de l’Alpicat serà dissabte a la pista de l’Espanyol i el Lloret visitarà l’Igualada.