Podi per a Marc Márquez

Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) va dominar la cursa esprint del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP per aconseguir el seu segon triomf de la temporada davant de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) i Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) al circuit COTA d’Austin.

Viñales, autor de la pole position d’entrenaments aconseguida també ahir, va dominar la carrera des del mateix moment en què es va apagar el semàfor i a poc a poc se’n va anar dels seus dos principals rivals, Marc Márquez i Jorge Martín, que van consolidar les seues posicions al llarg de les deu voltes que va durar la cursa, després de la qual Martín amplia el seu avantatge a la classificació provisional del Mundial.Martín suma 67 punts, 24 més que Bastianini, amb el sud-africà Brad Binder tercer amb 42 punts, Bagnaia és quart a 28 punts, amb Marc Márquez a 31 punts, Pedro Acosta a 33 punts i el vencedor de l’esprint nord-americana, Viñales, queda ara a 36 punts de distància.Ningú va poder desbancar Maverick Viñales de la primera plaça i en el podi de la cursa esprint el van acompanyar Marc Márquez i Jorge Martín, amb Pedro Acosta en la quarta posició i el vigent campió del món, Pecco Bagnaia, vuitè després de superar a l’última volta Raúl Fernández.No va acabar la cursa esprint Joan Mir (Honda), que se’n va anar a terra en la quarta volta, com també el francès Johann Zarco (Honda).Quant a la carrera, avui sortirà primer Maverick Viñales, que va sumar la seua quinzena pole position en MotoGP amb rècord absolut del circuit COTA d’Austin. L’acompanyaran en la primera línia Pedro Acosta i Marc Márquez, que va firmar el tercer millor temps. La segona línia és per a Pecco Bagnaia, Enea Bastianini i Jorge Martín. Àlex Márquez, per la seua part, sortirà des del lloc 12.El líder del Mundial de Moto2, Arón Canet (Kalex), va conquerir la pole en aquesta categoria, mentre que el colombià David Alonso (Aspar Team) sortirà primer en Moto3.