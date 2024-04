Un punt insuficient

El Tàrrega va empatar ahir (2-2) davant del Joanenc en un partit que dominava al descans per 0-2, amb els gols d’Ilyass i de Belekber, i que va desaprofitar al permetre que l’equip local igualés el matx a la segona part. Amb aquest resultat, els de l’Urgell van perdre l’oportunitat de retallar punts en la classificació, ja que l’enfrontament era amb un rival directe en la lluita per la permanència, i segueixen en la penúltima posició a sis punts de la salvació.

El primer temps va acabar amb un marcador de 0-2 i amb un Tàrrega ben plantat al camp que se’n va anar al descans després de mostrar un gran nivell de joc. Durant els primers 45 minuts, els blaugranes van fer un gran treball defensiu i a través dels contraatacs van ser capaços de fer-li molt mal al rival, com en el primer gol, en què Ilyass va aprofitar una bona jugada de Verdés, i en el segon, en el qual Belekber va recuperar una pilota al centre del camp i va acabar definint a la perfecció davant el porter rival.Tanmateix, el segon temps va començar molt malament per als de David Giménez, que van veure com en vuit minuts els locals van igualar el partit amb dos gols de Martínez (2-2). Després de l’escomesa del Joanenc, els de l’Urgell es van quedar amb nou per l’expulsió d’Abraham i Ibrahim, i van perdre l’entrenador, també per expulsió, veient-se obligats a sobreviure en els últims minuts davant de la pressió incessant local.

L’Artesa de Lleida va perdre ahir contra el Castellar (2-1) en un partit molt igualat i amb moltes ocasions, que va acabar decantant-se amb un gol d’Iker en els instants finals.

A la primera meitat, els lleidatans van tenir moltes imprecisions amb la pilota, permetent als rivals avançar-se en el marcador amb un gol de Gausachs al minut 31 (0-1).A la segona part, els del Segrià van reaccionar gràcies als canvis i Reluy, que va entrar al camp al minut 55, va empatar el partit (1-1). Després del gol, els blanc-i-blaus van continuar generant ocasions. Tanmateix, un golàs d’Iker al minut 88 va acabar amb les seues aspiracions i els va impedir puntuar fora de casa.