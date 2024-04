Victòria contundent de l’ICG Força Lleida al Barris Nord (91-77)

El partit ha començat amb els lleidatans endollats des de la primera jugada i amb un Diogo Brito jugant els seus millors minuts de la temporada amb 13 punts en els primers 10 minuts, acompanyat per Krutwig que ajudava l’equip en les dues anelles. S’arribava amb el 26-18 al final del quart i començava el segon on seguiria la mateixa tònica, un equip de Encuentra que deixava Alicante amb tan sols 35 punts al descans, mentre el festival anotador arribava fins als 49 punts pels locals.

El tercer quart ha servit per acabar de sentenciar el partit amb un espectacular 31-15, on Krutwig ha fet de les seues a la pintura i l’equip lleidatà ja disposat de molts tirs lliures per augmentar la diferència fins al 80-50. Així doncs, l’últim quart ha estat per donar minuts a jugadors menys utilitzats per Encuentra com el capità David Cuèllar o Àlex Codoñer del filial. Alicante ha maquillat el resultat final en els últims minuts fins al 91-77 definitiu.