Joao Félix ja iguala el seu millor registre golejador

El davanter del Barcelona Joao Félix ja suma 10 gols, l’últim en la victòria de dissabte contra el Cadis (0-1), i iguala, quan a l’equip blaugrana encara li queden com a mínim vuit partits per disputar, els millors registres golejadors que va oferir a l’Atlètic de Madrid. El portuguès va fer mèrits dissabte perquè Xavi el tingui en compte demà, en el vitar matx davant del PSG, en què, després del 2-3 de l’anada, el Barcelona es juga el pas a les semifinals de la Champions.

Amb el gol de xilena al Nuevo Mirandilla, va sumar la desena diana de la temporada, les mateixes que va anotar amb el conjunt matalasser les temporades 2020-21 i 2021-22, en les quals va jugar 40 i 35 encontres, respectivament.“És un jugador de molt talent, està a gust, feliç, i ha fet un gran partit. No només en el gol, també treballa, pressiona, entén quan ha de venir dins i li donem llibertat perquè es mogui”, va destacar Xavi Hernández sobre el lusità dissabte.

El portuguès, que no és titular indiscutible, ha igualat les seues millors xifres golejadores amb l’Atlètic en 37 partits i havent disputat 1.973 minuts. La temporada 2020-21 va disputar 2.349 minuts i la 2021-22, 2.047.A més, 8 dels 10 gols que ha marcat han servit per posar al davant en el marcador l’equip. Félix també ha destacat com a assistent. Suma sis passades de gol, una més de les que va aconseguir amb l’Atlètic en les seues temporades.