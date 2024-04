L'Alpicat B venç el Borges B i allunya el descens

L’Alpicat B va guanyar el Borges B en un partit clau per a la salvació (4-2). Ambdós equips van disputar un matx entretingut i molt ofensiu. Els locals van aconseguir arribar al descans amb 2-0 gràcies a un doblet d’Edgar. A la represa, el Borges B no va tardar a reaccionar i Amadou va posar el 2-1 en el marcador.

Quinze minuts després, els locals van tornar a ampliar el seu avantatge (3-1), però Amadou novament va col·locar el seu equip a tan sols un gol (3-2). Pràcticament en la jugada següent, Aiçaguer va fer el 4-2 que va ser el definitiu. Amb la victòria, l’Alpicat B se situa dotzè amb 28 punts i el Borges B segueix penúltim amb 20.

Val a destacar el Fuliola-Magraners, que no es va disputar perquè l’equip visitant s’hi va presentar sense els jugadors necessaris per disputar el partit.D’altra banda, en el Grup 14, la jornada no va tenir sorpreses. Tots els equips de la part alta van guanyar i l’Albagés segueix líder.

El Tremp perd 16 jornades després, però segueix primer

El Tremp es va veure sorprès pel Vilanova de l’Aguda, onzè classificat, i va caure per 2-3. L’equip del Pallars portava 16 partits seguits invictes i no havia perdut encara ni un matx a casa. A 5 punts del Tremp està el Bellpuig, que va guanyar el Bellcairenc 2-1.