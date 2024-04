L'Artesa surt del descens

Artesa de Segre i Borges van oferir un disputadíssim partit de domini altern, que va tenir dos parts diferenciades. El primer temps va ser d’excessiu respecte entre els dos equips en el qual hi va haver poques ocasions de gol, la majoria per part dels locals, que no van saber transformar en els metres finals d’atac.

Els de la Noguera es van avançar, però un gol de Casals en el minut 89 els va fer patir fins al final

L’Artesa va donar el primer avís al minut 2, amb una xilena que va rebutjar el porter del Borges, Jordi Roca. La resposta visitant va arribar al minut 8, quan Joel Guitart va rematar una pilota a boca de canó, però Alejo, molt atent, va acabar enviant la pilota a córner. Tot i així, la gran ocasió dels locals va arribar al minut 33, quan tres jugadors d’atac es van quedar sols a l’àrea dels de les Garrigues, i cap d’ells no va aconseguir xutar quan a les grades ja es cantava el gol.Ja al segon temps, com ja és habitual, els locals van estirar les línies i van posar molt més punt d’honor en la lluita per totes les pilotes. Fruit d’aquest joc arribaria el primer gol en el minut 58 (1-0), obra de Rubén Egea a l’aprofitar un rebuig d’una rematada al travesser d’Àlex Guardia, que va provocar l’enuig dels jugadors del Borges, que van reclamar una possible falta sobre el seu porter i va acabar saldant-se amb l’expulsió d’Adrià Xammar. L’1-0 feia justícia al que s’havia vist fins al moment. A continuació, els de Jordi López Mena haurien pogut empatar amb una rematada de cap que es va estavellar al travesser en el minut 66, però al 81 Álex no perdonaria la seua clara ocasió per posar el 2-0 i donar tranquil·litat als seus. Quan faltava un minut per al final del temps reglamentari, Joel Casals va aconseguir retallar el marcador per al Borges (2-1), fent que els de la Noguera haguessin de patir fins a l’últim instant del xoc.Al final, tres punts que es queden a Artesa de Segre, que puja fins a la desena posició de la classificació i continua confiant en la salvació, mentre que el Borges es manté en la setena posició.

L’Alguaire va deixar escapar la victòria ahir davant de l’Igualada i va acabar empatant (1-1) amb un gol dels visitants a l’últim minut, segons informa I. Farreny. Amb aquest resultat, i a falta de cinc jornades per concloure la temporada, els verd-i-blancs segueixen en l’última posició a tretze punts de la salvació.

A la primera part, l’Igualada va començar molt fort i gairebé s’avança amb una rematada d’Etido que es va estavellar al pal. Tanmateix, al minut 11, els locals van poder obrir el marcador amb una diana d’Escribano (1-0), que va ser precedida d’una jugada d’estratègia a pilota parada. Després d’aquesta escomesa inicial, el duel es va tranquil·litzar i es va arribar al descans amb molta igualtat, però sense gaire ocasions de perill.A la segona meitat, la tònica va ser similar, però els visitants van monopolitzar la possessió de pilota i van aconseguir igualar el xoc a l’últim minut amb un gol de Berna que va sentenciar, de nou, l’Alguaire (1-1).

Baró: “La por de perdre ens ha passat factura”

Després del partit, el tècnic de l’Artesa de Segre, Nil Baró, va declarar que “a causa de la por que teníem de perdre hem sortit molt refrenats. Tots sabíem que si guanyàvem podíem pujar moltes posicions i ens ha passat factura. Tanmateix, a la segona part hem pogut millorar”, va afegir.D’altra banda, el tècnic del Borges, Jordi López Mena, va afirmar que “no hem fet nostre millor encontre, però continuo sense entendre com l’àrbitre no ha parat el partit amb el nostre porter tirat a terra en el primer gol”. “És una derrota dura, però hem de continuar”, va concloure.