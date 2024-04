La lleidatana Ares López, bronze a Budapest

La gimnasta del Club Gimnàstic Lleida Ares López, que s’entrena becada al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, va participar aquest cap de setmana en el torneig XXIII Elek Matolay Memorial Competition (International Women’s Artístic Gymnastics Competition) a Budapest (Hongria), aconseguint la medalla de bronze en l’exercici de terra. López, que recentment es va proclamar campiona absoluta de la primera fase de la Copa Catalana, va aconseguir en territori hongarès classificar-se per a les finals de salt, paral·leles, barra i terra.

D’altra banda, ahir es va disputar al pavelló municipal Juanjo Garra de Lleida la segona i última jornada de la segona fase de la Copa Catalana de gimnàstica artística en la qual l’únic club lleidatà participant era el Club Gimnàstic Lleida. Ahir, al contrari del que va ocórrer dissabte, no hi va haver medalles per a la representació lleidatana.En la jornada de dissabte, Clàudia Ferrando va ser bronze en la categoria de Via Olímpica 7. A més, hi va haver dos quarts llocs per al Club Gimnàstic Lleida per a Salma Guerrero en la categoria VO4 i per equips per a Marta Muñoz, Paula Salmerón, Ares Rius, Noa Ojeda i Jana Sans en VO1.Durant la competició, hi han participat més de 320 gimnastes de tot Catalunya.